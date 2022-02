by

by

No code : de quoi s’agit-il, comment s’en servir ?

Quiconque s’intéresse à l’avenir des logiciels et à la manière dont nous interagirons avec les ordinateurs dans quelques années aura rencontré ce que l’on appelle des plateformes « No-code », avec ou sans trait d’union. Le No-Code n’est pas seulement l’avenir, il est disponible dès aujourd’hui.

Dans sa forme la plus simple, le No-code est exactement ce qu’il semble être : programmer sans utiliser de programmation, qu’il s’agisse de sites Web, d’applications mobiles, de programmes complets ou même de simples scripts. Cela signifie que n’importe qui, même les plus novices d’entre vous, peut créer quelque chose en ligne ou sur son ordinateur portable et peut raisonnablement supposer que cela fonctionnera.

Le No-Code est souvent présenté comme l’avenir du codage, en particulier par les entreprises qui le proposent, et des termes tels que « démocratisation d’Internet » et « tout le monde peut être un créateur » sont lancés dans leurs publicités. Cependant, il y a seulement une part de vérité dans ces affirmations.

Il y a quelques années, si vous aviez une idée pour un très bon jeu, une application ou un autre programme, le seul moyen de lui donner vie était de savoir coder (et de prier pour connaître le bon langage de programmation) ou d’être prêt à apprendre à la volée. Si vous aviez de l’argent, il y avait une autre option : engager quelqu’un pour le faire à votre place. C’était à peu près tout.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui : au lieu d’apprendre tout un langage de programmation (ou même plusieurs), il vous suffit d’apprendre le fonctionnement d’un seul programme avant de pouvoir travailler sur ce qui vous inspire.

Bien que vous deviez toujours faire preuve de persévérance et de travail, la charge des connaissances techniques a été considérablement allégée, selon CodeBots.

Comment fonctionnent les outils No-Code ?

Cela nous amène à un aspect dont on ne parle pas autant : bien que les outils No-code facilitent la création d’un programme ou d’un site Web, ils ne la rendent pas facile. Même les outils les plus simples nécessitent que vous compreniez comment ils fonctionnent et, souvent, vous devrez également comprendre un peu le fonctionnement de la technologie. Par exemple, pour créer un site Web, il faut savoir comment fonctionne l’Internet.

Cela dit, c’est toujours beaucoup plus facile que de créer un programme à partir de rien, même si vous ne tenez pas compte du temps et des efforts nécessaires pour apprendre à programmer.

Au lieu d’utiliser une interface de ligne de commande ou un IDE avec son texte coloré, la plupart des outils sans code utilisent une interface de type glisser-déposer, ou un placement de mots comme vous vous en souvenez peut-être à l’école.

Quelle que soit la façon dont vous saisissez les informations, l’outil No-code transforme votre saisie simplifiée en « vrai » code en arrière-plan, un peu comme un interprète. Vous ne parlez peut-être pas Python ou C++ ou tout autre langage de programmation dont votre type de programme a besoin, mais votre interprète le fait.

Exemples de plateformes No-Code

Ce qui précède peut sembler encore un peu abstrait, alors passons en revue quelques exemples de plateformes No-code pour que vous ayez une idée de ce qu’elles peuvent faire.

Les outils No-code les plus populaires sont probablement les créateurs de sites Web. De nombreux particuliers et petites entreprises ont créé leurs propres sites simples à l’aide d’un service comme Wix ou Squarespace, ce qui était impensable il y a seulement 10 ans. À l’époque, il fallait au moins connaître le HTML et le CSS.