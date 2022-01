CES 2022 : Samsung présente de nouveaux types d’écrans pliables

En plus de dévoiler de nouveaux téléviseurs, un projecteur compact et d’autres produits innovants au CES 2022, Samsung a également fait la lumière sur ses projets d’appareils pliables, étant donné qu’il est sans doute le leader du marché à l’heure actuelle. Ainsi, la société a présenté de nouveaux types d’écrans pliables qui pourraient se retrouver dans les futurs smartphones pliables. Voici un aperçu.

En commençant par les S et G Folds, ces types d’écran impliqueront trois plis. Alors que le premier se pliera de manière à former un S, le second se pliera vers l’intérieur. L’écran G Fold se pliera de manière à éviter toute rayure sur l’écran lors de son pliage. Tous deux offriront aux utilisateurs une surface d’écran beaucoup plus grande une fois qu’ils seront dépliés, ce qui rendra le multitâche un jeu d’enfant et la visualisation de contenu délicieuse.

Samsung a également présenté l’écran Flex Note, qui n’est pas destiné au smartphone Galaxy Note si vous vous posez la question à cause de son nom ! Cet écran pliable est destiné aux ordinateurs portables, et un ordinateur portable pliable pourrait donc être en préparation. Ce facteur de forme permettrait de convertir la partie inférieure de l’ordinateur portable en écran tactile pour de nombreuses fonctionnalités. Il pourrait être converti en un contrôleur pour les jeux, un clavier virtuel, un contrôleur multimédia pour l’édition, et plus encore.

Et lorsque l’ordinateur portable pliable de Samsung est converti en un écran plat, il pourrait s’avérer être une sacrée expérience pour regarder vos films et séries TV Netflix préférés !

Le Flex Slidable est un prototype de smartphone coulissant/pliable, qui n’est pas vraiment un nouveau concept puisqu’il a été breveté par OPPO et présenté par TCL également par le passé. L’appareil, s’il voit le jour, sera doté d’un grand écran lorsque la partie pliée de l’écran coulissera. La partie coulissante de l’écran peut permettre divers raccourcis d’applications, ce qui facilitera à nouveau le multitâche.

Bientôt de réels produits ?

Une chose à noter est que ce ne sont que des types d’écrans conceptuels et pas sûrs qu’ils seront incorporés dans les futurs appareils pliables de Samsung. Bien qu’il y ait des chances que les nouveaux appareils pliables soient bientôt lancés. Quoi qu’il en soit, je vous tiendrais au courant !

Le nombre de variantes différentes montre que Samsung Display, la filiale de fabrication d’écrans de l’entreprise, est très avancé dans ses projets de panneaux, car ceux-ci sont passés de concepts à des brevets, puis à des prototypes et à des appareils de détail comme le Galaxy Z Fold 3 en l’espace de quelques années seulement.