Le OnePlus 10 sera équipé du nouveau Snapdragon 8 Gen 1

Moins de 24 heures après l’annonce du Snapdragon 8 Gen 1, cinq fabricants ont déjà confirmé qu’ils allaient intégrer le nouveau chipset dans des smartphones phares au cours des prochains mois.

Le dernier nom à rejoindre cette liste est OnePlus, la firme chinoise a prévu d’intégrer le Snapdragon 8 Gen 1 dans un smartphone qui devrait s’appeler le OnePlus 10. Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé sur Weibo, un réseau social chinois, que la « prochaine génération » de produits OnePlus serait équipée de la nouvelle puce. Lau n’a pas confirmé le nom des produits, mais on peut légitimement penser qu’ils seront lancés comme le OnePlus 10.

On s’attend à ce que les prochains flagships de l’entreprise s’appellent OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro. Les fuites suggèrent que les smartphones pourraient être introduits en Chine vers le début de l’année 2022, puis ils arriveront dans le reste du monde vers mars ou avril.

En ce qui concerne les spécifications, le OnePlus 10 Pro sera livré avec un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Certaines des autres caractéristiques du smartphone sont susceptibles d’être jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, un support de charge rapide, un capteur primaire de 48 mégapixels couplé à un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. À l’avant, le prochain smartphone devrait inclure un appareil photo de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

De nombreux constructeurs vont intégrer le Snapdragon 8 Gen 1

OPPO— la marque sœur de OnePlus — a également confirmé qu’elle inclurait le nouveau chipset Snapdragon dans la série OPPO Find X4 (ou quel que soit le nom que la société donne à son futur flagship).

Parmi les autres appareils confirmés figurent le Realme GT 2 Pro, le Xiaomi 12 et un nouvel appareil Motorola Edge. Ce dernier appareil devrait être lancé le 9 décembre, mais il devrait être exclusif à la Chine.