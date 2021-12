La société Square de Jack Dorsey change de nom pour devenir Block

La société de services financiers cofondée par le désormais ex-PDG de Twitter Jack Dorsey, Square, change de nom pour devenir Block, a annoncé la société mercredi. Square a grandi au-delà de la simple offre de services financiers — elle a pris une participation majoritaire dans le service de streaming musical Tidal cette année, par exemple — ce que Block utilise comme justification pour le nouveau nom.

« Le changement en Block reconnaît la croissance de l’entreprise », a déclaré l’entreprise dans un communiqué de presse. « Depuis sa création en 2009, la société a ajouté Cash App, TIDAL et TBD54566975 en tant qu’entreprises, et le changement de nom crée de la place pour une croissance supplémentaire. Block est un écosystème global de nombreuses entreprises unies par leur objectif d’autonomisation économique, et sert de nombreuses personnes — individus, artistes, fans, développeurs et vendeurs ».

« Nous avons construit la marque Square pour notre activité de vendeur, qui est là où elle doit être », a déclaré Dorsey dans un communiqué de presse. « Block est un nouveau nom, mais notre objectif d’autonomisation économique reste le même. Peu importe la façon dont nous nous développons ou changeons, nous continuerons à construire des outils pour aider à augmenter l’accès à l’économie ».

Block is @Square, @CashApp, @spiralbtc, @TIDAL, @TBD54566975, and our foundational teams who support them. We’re here to build simple tools to increase access to the economy. https://t.co/CkVKxHPkqy pic.twitter.com/RMOnxCLP9Y

—Block (@blocks) December 1, 2021