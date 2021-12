Le futur flagship de OPPO sera disponible début 2022 avec le Snapdragon 8 Gen 1

Le futur smartphone phare de OPPO, qui fera probablement partie de la série OPPO Find X4, devrait être équipé du nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, et son lancement est également confirmé pour début 2022.

OPPO a confirmé cette information peu après la révélation du Snapdragon 8 Gen 1 lors du Snapdragon Summit 2021 de Qualcomm. OPPO rejoint Xiaomi et Motorola en tant que premier fabricant à confirmer la compatibilité avec le nouveau chipset.

La société a confirmé qu’elle présenterait son nouvel appareil au premier trimestre 2022, ce qui signifie qu’il sera révélé avant la fin du mois de mars de l’année prochaine. À titre de référence, la série OPPO Find X3 a été présentée en mars 2021, il se peut donc que nous voyions les successeurs lancés en mars 2022.

Si c’est le cas, il se peut que la société décide de lancer ses smartphones dans le cadre du Mobile World Congress 2022.

« Nous nous engageons à proposer des smartphones 5G haut de gamme aux consommateurs, comme la série Find X3, et nous sommes donc ravis du lancement de la plateforme mobile Snapdragon 8″, a déclaré le vice-président des ventes à l’étranger de OPPO, Scott Zhang. Il a ajouté : « OPPO entretient une relation étroite avec Qualcomm Technologies, et nous pensons que la nouvelle plateforme mobile apportera d’immenses améliorations et de puissantes performances à la prochaine génération de smartphones phares ».

Du lourd sous le capot

Nous avons commencé à voir des fuites pour la série OPPO Find X4. En plus d’être alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de nouvelle génération, une source affirme que le Find X4 Pro pourrait se vanter de la mise à niveau de la charge filaire et sans fil à 80 W, et nous verrons probablement un écran AMOLED avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 12 Go de RAM. Il reste quelques mois avant que la série Find X4 soit annoncée, ce qui signifie que nous devrions voir d’autres fuites d’ici là.

Plus tôt dans le lancement de Qualcomm, le Xiaomi 12 a été confirmé comme étant le premier téléphone à être équipé de la nouvelle puce. De plus, un nouveau smartphone Motorola Edge, qui sera révélé en Chine, comprendra également le chipset.