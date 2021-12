Google présente de nouvelles fonctionnalités Android à l’approche des fêtes de fin d’année

Les propriétaires de Pixel 6 , Pixel 6 Pro et du Samsung Galaxy S21 pourront utiliser leur smartphone comme clé de voiture numérique. Bien sûr, ils devront disposer d’une voiture BMW compatible (tous les modèles 2020 et 2021). Cette fonctionnalité a été annoncée avec Android 12 en mai dernier.

Android Auto sera désormais mis à jour avec une meilleure convivialité . Vous serez en mesure de lancer automatiquement Android Auto lorsque vous êtes connecté à un smartphone. Vous pourrez bientôt écouter de la musique plus facilement grâce au bouton de lecture toujours actif, bénéficier de meilleures options de réponse intelligente et utiliser la recherche vocale pour la musique dans vos applications sur Android Auto.

Dans un article de blog officiel , Google a présenté de nouveaux widgets pour ses apps Google Play Books, YouTube Music et Google Photos . Le widget Play Books vous permettra d’accéder facilement à votre bibliothèque de livres, le widget YouTube Music fournira des commandes de lecture sur l’écran d’accueil, et le widget Google Photos vous aidera à accéder aux photos de vos proches/animaux directement depuis l’écran d’accueil.

Alors que l’année 2021 touche à sa fin, Google a décidé de présenter un sac plein de nouvelles fonctionnalités Android pour les utilisateurs . La liste comprend de nouvelles fonctionnalités pour Android Auto, de nouveaux widgets Android pour les applications Google, Emoji Kitchen, et plus encore.