Alexa permet de surveiller si votre machine à laver a fini, ou si le robinet coule

Amazon ne cesse de mettre à jour et d’étendre les fonctionnalités d’Alexa — en juin, la société a lancé une nouvelle compétence de lecture pour son assistant connecté, tandis qu’au début du mois dernier, une autre nouvelle fonctionnalité permettait aux utilisateurs d’Alexa de mettre en pause une chanson en cours de lecture sur un appareil et de la reprendre sur un autre.

Maintenant, Amazon a ajouté une autre série de nouvelles fonctionnalités à l’assistant intelligent. Alexa peut désormais détecter deux nouveaux sons et les utiliser dans différentes routines. Appliance Beeping permet à Alexa de surveiller les appareils ménagers et de vous avertir lorsque votre machine à laver a fini de faire votre lessive, par exemple. Water Running est également très utile et peut vous épargner la maison inondée au cas où vous (ou vos enfants) oubliez de fermer l’évier, ou qu’il y a un dysfonctionnement dans la machine à laver susmentionnée.

Auparavant, Alexa était capable de détecter les aboiements de chiens, les pleurs de bébés, les ronflements, les bris de verre, ainsi que le bip des détecteurs de fumée. Vous pouvez configurer une routine de détection des sons pour ces sons et les deux nouveaux sons depuis l’application Alexa.

Et si les fonctionnalités susmentionnées sont très utiles et peuvent vous faire gagner du temps et vous épargner de potentiels ennuis, il existe également des fonctionnalités divertissantes. Vous pouvez avoir une conversation naturelle avec Alexa en mentionnant « Alexa, rejoins la conversation ». L’assistant intelligent vous parlera sans que vous ayez besoin de répéter constamment le mot de réveil, il répondra lorsqu’on lui adressera la parole et fera une pause s’il est interrompu. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en disant « Quitter la conversation ».

Ce nouveau mode de conversation est disponible pour le Echo Show 10 de 3e génération aux États-Unis, et lorsque la fonctionnalité est active, il y aura une bordure bleue autour de l’écran du Echo Show 10. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité TikTok pour les appareils Echo — vous pouvez demander à Alexa « d’ouvrir TikTok », ou de « vous montrer des vidéos de cuisine » sur la plateforme.

Comment configurer une routine Alexa ?

Ouvrez l’application Alexa sur votre smartphone ou votre tablette

Naviguez jusqu’à « Plus » (l’icône hamburger), puis sélectionnez Routines

Tapez sur l’icône Plus

Dans le menu, choisissez « Quand cela se produit », et suivez les étapes de l’application pour sélectionner ce qui déclenche votre routine

Passez à l’option « Ajouter une action » et suivez les étapes de l’application pour choisir l’action de votre routine

Vous pouvez sélectionner plusieurs actions pour la même routine

Enfin, appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder votre nouvelle routine

N’oubliez pas que le nombre de routines par compte est limité : vous pouvez en avoir jusqu’à 99.