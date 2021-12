by

Les smartphones non Pixel commencent à bénéficier de la fonction « Dossier verrouillé » dans Google Photos

Les utilisateurs de Google Photos à la recherche d’un moyen de cacher leurs photos aux autres utilisateurs de leur smartphone peuvent utiliser la fonction native de dossier verrouillé de l’application. Elle vous permet de cacher vos photos et vidéos dans un espace protégé par un code d’accès. Vous pouvez ainsi cacher votre contenu multimédia lorsque quelqu’un consulte les photos et les vidéos enregistrées sur Google Photos ou toute autre application sur votre smartphone. Vous pouvez également déplacer vos photos existantes vers le dossier verrouillé de Google Photos pour les protéger avec le verrouillage de l’écran de votre appareil.

Introduit en mai, le dossier verrouillé était initialement disponible comme une fonctionnalité exclusive aux smartphones Pixel de Google. Toutefois, fin octobre, Google a annoncé que cette fonctionnalité serait déployée pour tous les utilisateurs d’Android dans un proche avenir. Elle sera accessible aux utilisateurs d’iOS au début de l’année prochaine.

Aujourd’hui, le dossier verrouillé de Google Photos commence maintenant à être déployé sur les smartphones Android non-Pixel, rapporte 9to5Google. Les photos cachées dans le dossier verrouillé n’apparaîtront pas dans la grille, les souvenirs, la recherche ou les albums de Google Photos. Vous ne pourrez pas non plus les trouver dans d’autres applications installées qui ont accès à vos photos et vidéos habituelles.

Voici les étapes à suivre pour configurer le dossier verrouillé afin de masquer vos photos dans Google Photos :

Ouvrez Google Photos Accédez à Bibliothèque > Suggestions utiles, puis appuyez sur Configurer le dossier verrouillé. Google Photos vous présente alors un écran détaillant les caractéristiques de la fonction Dossier verrouillé. Appuyez sur Configurer le dossier verrouillé pour continuer Utilisez maintenant l’option de verrouillage de l’écran de votre appareil actuel, qui peut être un déverrouillage par empreinte digitale, un motif, un mot de passe alphanumérique ou un code PIN numérique pour configurer le dossier verrouillé

Des photos extrêmement sécurisées

Une fois ces étapes suivies avec succès et la configuration terminée, vous pouvez déplacer vos photos et vidéos existantes vers le dossier verrouillé en appuyant sur l’option « Déplacer des éléments ». Vous verrez alors tous les contenus multimédias disponibles sur votre appareil.

Après avoir sélectionné les photos à déplacer vers le dossier verrouillé, vous obtiendrez une invite avec un message soulignant que les éléments déplacés ne seront plus sauvegardés ou partagés et n’apparaîtront pas dans votre grille Google Photos, dans la recherche et dans d’autres applications. Vous pouvez poursuivre votre sélection en appuyant sur « Déplacer ».

Il convient de souligner que les photos que vous cachez dans le dossier verrouillé ne seront pas sauvegardées ni partagées sur Google Photos. En outre, les personnes qui ont accès au déverrouillage de l’écran de votre appareil peuvent déverrouiller le dossier verrouillé sur l’application et voir les fichiers multimédias cachés.

Cependant, gardez à l’esprit que tous les smartphones Android n’ont pas obtenu cette fonctionnalité.