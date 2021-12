Qualcomm confirme que le Snapdragon 8 Gen 1 est fabriqué par Samsung

by

by

Il y a quelques jours, Qualcomm a dévoilé son tout nouveau chipset phare, le Snapdragon 8 Gen 1, construit selon le processus de 4 nm. Au moment de l’annonce, rien n’a été dit sur le fabricant du nouveau SoC, mais certains cadres de Qualcomm ont maintenant partagé cette information.

Il s’avère que le célèbre fabricant de puces Qualcomm s’en tiendra à Samsung Foundry pour la fabrication de sa première puce haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 1, tout comme pour le Snapdragon 888 (2020). En revanche, les anciens modèles Snapdragon 865 (2019) et Snapdragon 855 (2018) ont été fabriqués par TSMC de Taïwan, mais il semble que Qualcomm ait décidé de rester avec Samsung pour le moment.

La confirmation de cette décision est venue du PDG même de Qualcomm, Cristiano Amon, qui a révélé le fabricant lors d’une session de questions-réponses à l’événement annuel de l’entreprise. Autre information à l’appui, Alex Katouzian, vice-président senior et directeur général de l’activité Mobile, Compute et Infrastructure de Qualcomm, a été interrogé par des journalistes sur le sujet et a répondu que le Snapdragon 8 Gen 1 n’était pas fabriqué par TSMC, comme le rapporte SamMobile.

La position du Snapdragon 8 Gen 1 dans la chaîne de développement des puces est très élevée par rapport aux autres grands acteurs tels que l’A15 Bionic d’Apple, le Dimensity 9000 de MediaTek récemment sorti, et le futur Exynos 2200. Toutes ces puces sont construites sur le processus de 4 nm, ce qui en fait des SoC très puissants, mais également dotés d’une grande efficacité énergétique.

Toutefois, les puces fabriquées par TSMC sont réputées être les plus efficaces du lot.

Une union qui a du sens

Néanmoins, l’union des forces de Qualcomm et de Samsung a beaucoup de sens, d’autant plus que la série Galaxy S22 sera très probablement équipée du Snapdragon 8 Gen 1 sur certains marchés ou du Exynos 2200 sur d’autres.

Cependant, le premier smartphone à être équipé du dernier et du meilleur de Qualcomm est maintenant connu pour être le Xiaomi 12, et plus tard, probablement suivi par le Motorola Edge 30.