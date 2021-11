Le OnePlus 10 Pro aura le nouveau processeur Snapdragon et d’autres améliorations

Des informations nouvelles et plus intéressantes ont fait surface au sujet du futur OnePlus 10 Pro. La dernière fuite révèle que le nouveau fleuron de OnePlus pourrait disposer du nouveau processeur Snapdragon de Qualcomm et d’autres améliorations intéressantes.

Nous avons ce qui semble être une liste complète des spécifications du OnePlus 10 Pro, grâce à 91 Mobiles. La source affirme que la série OnePlus 10 sera nettement meilleure que le OnePlus 9 Pro.

Selon cette rumeur, le nouveau OnePlus 10 Pro sera doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, d’options de 8 et 12 Go de RAM avec des variantes de stockage UFS 3.1 de 128 et 256 Go. Il serait également doté d’un écran de 6,7 pouces avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une résolution Quad HD+, d’un indice de protection IP68 et d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec un support pour la charge rapide de 65 W.

En outre, le domaine de la caméra est censé présenter une configuration à trois caméras avec un capteur de 48 mégapixels, 50 mégapixels et 8 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 32 mégapixels à l’avant. Les nouvelles informations révèlent que le smartphone comprendra une énorme bosse de caméra arrière de forme carrée, et une marque Hasselblad. Bien que cela soit conforme aux précédentes fuites de conception, le détail de la marque « Hasselblad » est nouveau.

Il n’y a pas d’autres détails qui pourraient suggérer des vitesses de charge plus rapides, mais de précédentes rumeurs affirment que le OnePlus 10 Pro pourrait être doté d’un support pour une charge filaire de 125 W. Les précédentes rumeurs suggèrent que nous n’aurons pas de caméra téléobjectif périscope dans le nouveau 10 Pro, mais au moins on pense que le 48 mégapixels sera toujours le capteur principal, et il serait rejoint par le capteur ultra-large de 50 mégapixels et le téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom 3,3 x.

Un lancement au premier semestre 2022

Quant au OnePlus 10 standard, il pourrait partager la plupart des spécifications avec son homologue « Pro ». Cependant, il pourrait obtenir un écran plat plus petit, une batterie plus petite, et quelques changements sur les capteurs de la caméra.

La rumeur veut que la série OnePlus 10 soit lancée au cours du premier semestre 2022. L’appareil pourrait d’abord arriver sur le marché chinois en janvier ou février. Les autres marchés devront attendre peut-être jusqu’en mars ou avril, ce qui n’est pas si difficile à croire, étant donné que cela pourrait être la réponse de OnePlus pour faire face à la pénurie de puces en cours.