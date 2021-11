Le lancement du OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro pourrait avoir lieu début 2022

Les rumeurs se sont multipliées sur la prochaine génération de la série OnePlus 10 depuis un certain temps maintenant. Nous avons eu un premier aperçu du design du OnePlus 10 Pro en début de semaine dernière. Et maintenant, nous avons appris le calendrier de lancement prévu des prochains flagships de OnePlus pour les marchés chinois et mondiaux. Il est révélé que le OnePlus 10 Pro pourrait être lancé au début de l’année 2022, quelque chose que nous avons déjà entendu auparavant aussi.

Dans un récent tweet, Max Jambor a suggéré que le OnePlus 10 Pro sera lancé en janvier ou février en Chine en premier lieu. C’est assez tôt pour un lancement de smartphone OnePlus, étant donné qu’il a habituellement lieu en mars ou avril. Mais, le lancement mondial devrait suivre le calendrier habituel de OnePlus, puisqu’il est prévu pour mars ou avril 2022. Pour rappel, cela est en phase avec les précédents rapports qui laissaient entendre un lancement plus tôt que prévu de la série OnePlus 10.

Il est suggéré que le changement de calendrier est pour OnePlus de rivaliser avec la prochaine série Galaxy S22 de Samsung, qui devrait également être lancé au même moment.

Une chose à noter est que Jambor n’a pas mentionné le OnePlus 10. Bien que, nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil soit lancé aux côtés de sa variante Pro. Selon une autre source, Mukul Sharma, le smartphone est entré dans la phase de test et a commencé à recevoir des certifications, ce qui suggère encore que l’appareil sera lancé aux côtés de la variante Pro au début de l’année prochaine.

[Exclusive] Amidst all the leaks surrounding the OnePlus 10 Pro, I can confirm that testing for the vanilla OnePlus 10 has begun. The device has already been certified by various global conformities and launch is likely happening a tad bit sooner than expected#OnePlus10 pic.twitter.com/i3jD5fVKDu — Mukul Sharma (@stufflistings) November 17, 2021

Diverses rumeurs et fuites ont laissé entrevoir à quoi pourrait ressembler le OnePlus 10 Pro. En commençant par le design, les rendus qui ont fuité ont suggéré que le OnePlus 10 Pro pourrait avoir un design arrière d’apparence différente avec une bosse de caméra de forme carrée et un écran poinçonné. Nous ne savons pas à quoi pourrait ressembler le OnePlus 10, mais il est probable qu’il soit analogue à la variante Pro.

Des smartphones très attendus

En ce qui concerne les spécifications, le OnePlus 10 Pro aurait un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec un possible support pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un peu comme le OnePlus 9 Pro. Le petit frère pourrait avoir un écran légèrement plus petit de 6,5 pouces. Il y a des chances qu’il arbore un écran plat analogue à celui du OnePlus 9. Les deux appareils sont susceptibles d’être alimentés par le prochain processeur Snapdragon 898 de Qualcomm, couplé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La variante Pro devrait être livrée avec trois caméras arrière disposées dans une bosse de caméra de forme carrée. Cela pourrait être la même chose pour le OnePlus 10 également. Cependant, la configuration de la caméra reste inconnue. De plus, rien ne dit qu’elles seront retravaillées avec Hasselblad. En outre, le OnePlus 10 Pro pourrait avoir une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support pour la capacité de charge rapide de 65 W ou 125 W. Si OnePlus prévoit d’inclure cette dernière option, ce sera une première pour un smartphone OnePlus. Les détails de la batterie du OnePlus 10 restent inconnus.

Les deux appareils devraient fonctionner sous un OS unifié, qui sera un amalgame de OxygenOS et de ColorOS basé sur Android 12. D’autres fuites font allusion à un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, à un possible support de la recharge sans fil, et plus encore. La série OnePlus 10 devrait être vendue à un prix analogue à la gamme OnePlus 9.