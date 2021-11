Le futur chipset Dimensity 7000 de MediaTek supportera la charge rapide de 75 W

En outre, le rapport indique également qu’il prendra en charge la charge rapide de 75 W et sera fabriqué à l’aide du processus de 5 nm de TSMC. Cela signifie donc que le chipset Dimensity 7000 sera placé entre le chipset Dimensity 1200 de MediaTek, qui est basé sur le processus de fabrication de 6 nm, et le chipset Dimensity 9000 qui utilise l’architecture de 4 nm.

Le rapport provient d’une source chinoise réputée, Digital Chat Station, qui suggère que le prochain chipset Dimensity 7000 sera basé sur le processus de fabrication de 5 nm de TSMC . Ledit chipset serait basé sur la nouvelle architecture V9 d’ARM, qui est analogue au dernier CPU Dimensity 9000. Cela devrait donc signifier une amélioration significative des performances du CPU par rapport aux chipsets actuels de milieu de gamme. Nous devrons attendre plus de détails sur les dispositions du CPU et les vitesses d’horloge pour confirmer l’importance de la mise à niveau du Dimensity 7000. À titre informatif, la génération actuelle de SoCs phares tels que le Snapdragon 888 et le Exynos 2100 sont tous des chipsets de 5 nm.

Aujourd’hui, dans un contexte de pénurie mondiale de puces, des rumeurs suggèrent que MediaTek envisage de lancer une autre puce haut de gamme pour les appareils mobiles, baptisée Dimensity 7000, qui supportera la charge rapide de 75 W . Cela le place entre le Snapdragon 888 et le Snapdragon 875, ce qui est assez impressionnant pour une puce non phare.