Mozilla met fin à la prise en charge du gestionnaire de mots de passe Firefox Lockwise

Mozilla a annoncé la semaine dernière, par un article de support, que son application de gestion de mots de passe Firefox Lockwise arrivera en fin de vie le 13 décembre. Les versions finales de la version sont 1.8.1 (iOS) et 4.0.3 (Android) et ne seront plus disponibles pour le téléchargement ou la réinstallation après cette date.

Ce qui a commencé en 2018 comme une petite application mobile expérimentale open-source appelée Lockbox a fini par apporter un moyen d’accéder à des mots de passe enregistrés et d’effectuer des remplissages automatiques sur iOS, Android et des appareils de bureau à un petit, mais enthousiaste groupe de fans de Firefox. L’application a également été adaptée plus tard en tant qu’extension Firefox. Il semblait qu’elle était apte à rester sur le long terme.

L’article d’assistance recommande aux utilisateurs de continuer à accéder aux mots de passe en utilisant les navigateurs Firefox natifs sur le bureau et le mobile.

« L’application Firefox Lockwise ne sera plus mise à jour ni supportée par Mozilla et ne sera plus disponible dans les App Store d’Apple et de Google Play Store », indique Mozilla dans son e-mail aux utilisateurs. « Après cette date, les utilisateurs actuels de Lockwise pourront continuer à accéder à leurs mots de passe enregistrés et à leur gestion des mots de passe dans les navigateurs de bureau et mobiles de Firefox ».

Dans une note ajoutée sur le site d’assistance, Mozilla suggère que plus tard en décembre, l’application Firefox sur iOS aura la capacité de gérer les mots de passe Firefox dans tout le système. La note fait allusion au fait que Mozilla adoptera les fonctionnalités de Lockwise et les intégrera éventuellement dans les applications du navigateur Firefox en mode natif sur toutes les plateformes.

Mozilla a dû tailler dans la masse

Avec de nombreux licenciements l’année dernière, il n’est pas surprenant que Mozilla continue de rationaliser les projets qu’elle garde sur son plateau. Au fil des ans, l’entreprise a supprimé l’équipe qui construisait le système d’exploitation du défunt Firefox OS, a fermé son outil de transfert de fichiers et s’est séparée de sa plateforme de messagerie Thunderbird.

Plus tôt ce mois-ci, Mozilla a publié Firefox 94 pour les appareils iOS, qui présente un nouveau design de page d’accueil qui ajoute plusieurs améliorations de la qualité de vie du navigateur. Firefox affirme que les nouvelles fonctionnalités sont conçues pour « les courtes rafales d’interactions en ligne qui sont constamment interrompues par la vie ».