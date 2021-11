Voici les plans de Samsung pour les Galaxy Tab S8, la Galaxy Watch 5 et les Galaxy Buds Live 2

Par rapport à 2020, Samsung prévoit d’augmenter la production de tablettes et de smartwatches et d’écouteurs sans fil respectivement de 6 % et 35 %, en 2022, rapporte The Elec. Ces estimations sont apparemment basées sur les plans de production que Samsung a partagés avec près de 30 de ses principaux fournisseurs de composants.

Samsung vise à fabriquer 33,6 millions de tablettes Galaxy en 2022. Cette année, les ventes de tablettes devraient augmenter de 3 % pour atteindre 32 millions d’unités, contre 31 millions d’unités en 2020. Sur ces 33,6 millions d’unités, 60 % seront des tablettes Galaxy Tab A de milieu de gamme. Les Galaxy Tab A7 Lite et A8 seront produites à 11 millions d’unités chacune, tandis que la A7 sera produite à 1,2 million d’unités.

Selon les rumeurs, la Galaxy Tab A8 sera dotée d’un écran LCD de 10,5 pouces avec une résolution de 1920×1200. Elle sera apparemment équipée de la puce Unisoc T618, qui sera associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. La tablette offrira probablement une caméra frontale de 5 mégapixels et un capteur photo arrière de 8 mégapixels. Pour compléter les spécifications, il y aurait une batterie d’une capacité de 7 040 mAh avec un support de la charge rapide, une configuration à quatre haut-parleurs avec un son Dolby Atmos, une prise casque de 3,5 mm et un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté.

Le géant sud-coréen a apparemment l’intention de fabriquer 400 000 unités de la Galaxy Tab S8 Ultra, le modèle haut de gamme qui aurait un écran de 14,6 pouces avec une encoche pour loger les deux caméras frontales, deux caméras à l’arrière et une batterie d’une capacité 11 500 mAh. Cette série sera probablement propulsée par la puce Snapdragon 888 de Qualcomm, et le modèle Ultra offrira jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Samsung présenterait la Galaxy Tab S8 Ultra comme une rivale de l’iPad Pro d’Apple et elle pourrait finir par devenir l’une des meilleures tablettes de 2022.

La Galaxy Tab S8+ de 12,4 pouces et la Galaxy Tab S8 de 11 pouces seront produites respectivement à 900 000 et 1,2 million d’exemplaires. Le début de la production est prévu pour le premier trimestre 2022. La fabrication d’un quatrième modèle, le S8 Lite, commencerait au troisième trimestre 2022. Cette variante sera produite à 1,6 million d’unités.

Focus wearables

Samsung devait auparavant dévoiler la série Galaxy Tab S8 aux côtés de la gamme Galaxy S22 au début de 2022, mais ces plans ont été impactés par une nouvelle épidémie de coronavirus dans une usine coréenne où les appareils Galaxy sont développés et testés. Bien que le Galaxy S22 soit toujours en bonne voie pour être dévoilé en février, Samsung pourrait retarder le lancement de la gamme Tab S8.

Samsung vise une production de 1,9 million d’unités et de 23 millions d’unités respectivement pour la série Galaxy Watch et la gamme Galaxy Buds. La Galaxy Watch 5 et les Buds Live 2 entreront vraisemblablement en production au 3e trimestre 2022 et la fabrication des Buds Pro 2 commencera dans le courant du deuxième trimestre.

La société sud-coréenne est censée viser une intégration plus étroite entre ses wearables et ses smartphones pour stimuler la croissance. Nous avons eu un avant-goût de cette stratégie avec la Galaxy Watch 4, qui ne fonctionne pas avec un iPhone et doit être associée à un smartphone Samsung pour une utilisation maximale.