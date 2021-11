Microsoft Edge va permettra de naviguer de façon plus sécurisée

La dernière version de Microsoft Edge dispose d’une nouvelle fonctionnalité cachée pour assurer votre sécurité lorsque vous naviguez en ligne. Connue sous le nom de « Super Duper Secure Mode », cette fonction améliore les performances des sites Web et désactive un moteur de navigation couramment utilisé par les pirates.

Selon Microsoft, le Super Duper Secure Mode de Edge fonctionne de deux manières, équilibrée et stricte. Le mode équilibré apprend quels sites Web vous utilisez et leur confie l’utilisation du moteur Just in Time (JIT), qui accélère les tâches en JavaScript. Le mode strict, quant à lui, peut casser certains sites Web, mais désactivera le moteur Just in Time pour une meilleure sécurité. Les utilisateurs de Edge peuvent également ajouter leurs propres exceptions comme bon leur semble.

« Les performances et la complexité ont souvent un coût, et nous supportons souvent ce coût sous la forme de bugs de sécurité et de correctifs ultérieurs. L’examen des données CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) après 2019 montre qu’environ 45 % des CVE émises pour V8 étaient liées au moteur JIT », a expliqué Johnathan Norman, qui est le responsable de la recherche sur les vulnérabilités de Microsoft Edge.

We quietly released Super Duper Secure Mode to stable (96.0.1054.29). Users can now toggle between Balanced and Strict modes. Balanced learns what sites you use often and trusts those, strict is well.. strict 🙂 Users can now add their own exceptions. Still working on WASM pic.twitter.com/EfmooqBuvZ —Johnathan Norman (@spoofyroot) November 22, 2021

Norman a également déclaré qu’avec la désactivation du JIT, la sécurité des utilisateurs est améliorée. La moitié des bugs V8 finissent par être supprimés, ce qui signifie des mises à jour de sécurité moins fréquentes et moins de correctifs d’urgence qui ont tendance à frustrer les utilisateurs des entreprises.

Vous pouvez mettre à jour Microsoft Edge à la version 96 aujourd’hui pour essayer le Super Super Secure Mode. Il suffit d’appuyer sur les trois points en haut à droite de l’écran, puis de choisir Aide et commentaires > À propos de Microsoft Edge. Vous pouvez ensuite redémarrer le navigateur. Une fois redémarré, rendez-vous sur edge://flags , cherchez Super Duper Secure Mode et choisissez Enabled. Si vous constatez que la fonctionnalité pose des problèmes avec les sites Web, il suffit de la remettre sur Disabled ou Default.

De multiples options de sécurité

Il ne s’agit que de l’une des nombreuses fonctions de sécurité et d’efficacité de Microsoft Edge. Parmi les autres fonctionnalités, citons la prévention stricte du suivi, le blocage des trackers et l’option permettant d’envoyer des requêtes « Ne pas suivre ». Microsoft propose même un nouveau mode Efficacité dans Microsoft Edge. Grâce à ce mode, Edge sera en mesure de réduire l’utilisation du processeur et de la mémoire vive lorsque votre PC est à court d’énergie, ce qui vous permettra de travailler davantage en déplacement.

Microsoft surveille les réactions et ajoute de nouvelles fonctionnalités à Edge. Pour bénéficier de ces fonctionnalités en avance, vous pouvez vous inscrire pour devenir un Edge Insider et essayer les versions Beta, Canary ou Dev du navigateur.