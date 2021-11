La Galaxy Tab S8 pourrait être retardée pour que le Galaxy S22 soit lancé à temps

Jusqu’à récemment, Samsung s’en sortait plutôt bien malgré et en dépit de deux événements mondiaux majeurs qui ont affecté les vies et les industries au cours des deux dernières années. Alors que l’industrie technologique continue de se débattre avec la pénurie constante d’approvisionnement en semi-conducteurs, la situation du coronavirus COVID-19 a été un peu allégée grâce aux vaccins. Cependant, il n’a pas complètement disparu, et un nouvel incident plutôt malheureux au siège de Samsung vient de le prouver et pourrait affecter au moins une ligne de produits à venir.

Un ancien employé de Samsung a révélé qu’environ 11 employés du siège de Samsung à Suwon, en Corée du Sud, ont été testés positifs au virus. Bien que les cas soient apparemment limités à la R5 Tower, cette installation accueillait à elle seule 10 000 des 36 000 personnes que Samsung Digital City pouvait héberger. Bien entendu, Samsung a dû prendre des mesures immédiates, ce qui pourrait affecter certains de ses programmes de lancement dans les mois à venir.

Selon LetsGoDigital, Samsung réduit à 30 % le nombre de personnes qui peuvent venir au bureau. Les autres devront travailler à partir de leur domicile, comme ils le faisaient l’année dernière au plus fort de la pandémie. Toutefois, ces mesures seront apparemment en vigueur pendant les 6 prochaines semaines, ce qui signifie que cette réduction des effectifs durera jusqu’à la fin de l’année. Cela aura certainement un impact sur les opérations de Samsung, mais la société s’efforcera également de minimiser les effets négatifs.

Par exemple, elle ne peut certainement pas retirer des ressources à sa prochaine série Galaxy S22 et ne peut probablement pas retarder davantage le Galaxy S21 FE non plus. Étonnamment, la Galaxy Tab A8 2022 serait toujours sur les rails, très probablement parce qu’il est trop tard pour l’interrompre à ce stade.

La tablette d’entrée de gamme est déjà prévue pour démarrer sa production le mois prochain.

La tablette sacrifiée pour la gamme de smartphones

La victime, semble-t-il, sera la série Galaxy Tab S8, bien que même le rapport ne soit pas complètement certain de cela. Elle ne sera pas annulée, mais elle pourrait être reportée à une date bien ultérieure. Comme pour tout lancement de produit, manquer une fenêtre cible affectera les revenus de tout le monde pour un certain trimestre, y compris les fournisseurs et les partenaires de Samsung.

Malheureusement, il serait triste de voir les tablettes de Samsung retardées, d’autant plus qu’aucun appareil phare Galaxy Tab S n’a été lancé cette année. Il y a eu un certain intérêt et même de l’excitation au sujet d’une Galaxy Tab S8 Ultra avec un grand écran de 14,6 pouces, en concurrence avec les tablettes PC et les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows. Nous finirons toujours par voir ces appareils, mais il reste également à voir s’ils ne manqueront pas une fenêtre d’opportunité pour faire une bonne première impression sur le marché.