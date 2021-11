Microsoft publié des VMs sous Windows 11 pour les développeurs

Bien que seule une minorité de propriétaires de PC utilisent actuellement Windows 11, le système d’exploitation deviendra inévitablement la plateforme de choix pour les entreprises (et de nombreux utilisateurs personnels), une fois que les bugs auront été éliminés et que les entreprises auront la possibilité de se procurer des appareils compatibles.

Apparemment, les VMs incluent Windows 11 Enterprise Edition, le SDK Windows 10, Visual Studio, Visual Studio Code, Windows Subsystem for Linux (WSL) et Windows Terminal. Par défaut, le mode développeur est également activé, ce qui permet aux développeurs d’installer des applications non signées pour les tester.