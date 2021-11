Le OnePlus 10 Pro pourrait ne pas avoir de caméra zoom de style périscope

L’originalité de OnePlus était de proposer des spécifications haut de gamme à un prix extrêmement abordable. Il y a toujours des compromis à faire, mais ces compromis sont souvent acceptables pour de nombreux consommateurs. L’avantage de prix de OnePlus est depuis longtemps dans les limbes, mais il y a certaines spécifications qui semblent ne jamais évoluer. En particulier, il semble que OnePlus ne mettra pas à niveau sa caméra téléobjectif sur sa gamme OnePlus 10 à quelque chose qui est plus en phase avec les flagships premium depuis un an ou deux.

OnePlus a toujours été critiqué pour ses performances photographiques, et c’est un point que la société a travaillé dur pour améliorer. Au fil des ans, les smartphones OnePlus se sont effectivement améliorés, mais pas au point d’être remarquables. Cependant, un aspect en particulier n’a pas exactement vu une amélioration au cours des trois dernières années, et une fuite suggère que cela ne se produira toujours pas en 2022.

Selon l’informateur chinois Digital Chat Station sur Weibo, le OnePlus 10 Pro n’aura toujours pas de caméra zoom de style périscope l’année prochaine. C’est en contraste avec beaucoup de ses rivaux sur le marché du haut de gamme qui se vantent d’avoir des niveaux élevés de zoom optique. Au lieu de cela, le prochain smartphone « Pro » de OnePlus sera coincé avec le même zoom optique 3,3 x et le zoom numérique 30x.

C’est à peu près la même chose que le OnePlus 9 Pro de cette année. En remontant plus loin, certains pourraient remarquer que OnePlus utilise des caméras de téléobjectif analogue depuis le OnePlus 7T en 2019, avec seulement de petites mises à niveau ici et là.

Cela ne veut pas dire que le zoom optique 3,3 x est terrible, mais simplement qu’il est en retard sur les meilleurs du marché des smartphones.

Encore une déception

Depuis trois ans, OnePlus utilise un capteur de 8 mégapixels pour sa caméra téléobjectif et cette spécification va perdurer. Encore une fois, cela ne va pas jouer en sa faveur si le capteur et l’objectif sont tous deux coincés dans le passé.

Cependant, on peut se demander si cela compte beaucoup pour les utilisateurs finaux, car seuls les critiques poussées et les benchmarks mettent l’accent sur la qualité du zoom. Cela dit, cela n’aide pas l’image de la société si elle continue à utiliser du matériel dépassé tout en vendant des smartphones à un prix élevé. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs non corroborées, et le OnePlus 10 Pro pourrait nous surprendre !