La nouvelle série Honor 60 sera lancée le 1er décembre

Il semble que les événements technologiques de 2021 ne soient pas encore terminés ; non seulement le Xiaomi 12 et un mobile Motorola inconnu sont attendus, mais Honor a confirmé que son prochain smartphone Android sera lancé le 1er décembre.

La société a partagé sur sa page officielle Weibo un teaser pour l’événement de début décembre, et a également confirmé que l’appareil serait le Honor 60, qui est évidemment le successeur du Honor 50.

La publication mentionne « des rêves d’étoiles » et « des étoiles partout dans le ciel », et le teaser vidéo utilise beaucoup d’images de ciel nocturne ; peut-être cela fait-il référence à un design à thème cosmique, ou à des modes d’astrophotographie, ou les deux. À en juger par la publication sur Weibo, il s’agira d’un lancement uniquement en Chine, où nous n’entendrons parler que de la disponibilité et des prix en Chine, mais le smartphone lui-même viendra probablement dans d’autres régions au fil du temps.

C’est ce qu’a fait le Honor 50, et en fait il n’a fait ses débuts en Europe que quelques semaines avant ce teaser du Honor 60. Cela pourrait donner l’impression que le prochain appareil a été lancé à la hâte, mais en fait, c’est juste que le Honor 50 a mis du temps à arriver ici.

S’il y a quelque chose d’intéressant à montrer lors de l’événement Honor 60, je ne manquerais pas de vous en faire part.

Une grosse attente

Lorsqu’elle était la sous-marque de Huawei, Honor avait l’habitude de faire des vagues en Europe. Depuis qu’elle a quitté Huawei, malgré de nombreux progrès en Chine, Honor a eu du mal à retrouver sa gloire d’antan en Occident. Le Honor 50 n’a pas résolu ce problème, peut-être parce que son lancement échelonné a rendu difficile de savoir quand et où il était disponible.

De plus, si le smartphone est bon, il n’est pas extraordinaire, et son prix n’était peut-être pas assez compétitif pour qu’il se démarque vraiment sur un marché encombré. L’entreprise n’en est qu’à ses débuts, du moins dans sa nouvelle peau, et il est probable qu’elle tire quelques leçons du Honor 50 pour concevoir le Honor 60. Espérons que nous verrons quelque chose de vraiment impressionnant le 1er décembre.