L’accord entre Microsoft et Qualcomm prend fin, Windows pour les Mac M1 arrive ?

L’accord entre Microsoft et Qualcomm touche à sa fin, ce qui pourrait signifier que les Mac M1 d’Apple pourraient être privés de Windows pour toujours. Toutefois, cela pourrait signifier que Windows pourrait arriver en mode natif pour les utilisateurs de Mac M1.

Selon l’article de 9to5Mac, alors qu’Apple a offert le support de Windows sur les Mac Intel d’Apple, les nouvelles machines équipées de la nouvelle puce M1 basée sur l’architecture ARM peuvent uniquement exécuter macOS en natif. La raison de cette décision pourrait être directement liée à l’accord conclu entre Microsoft et Qualcomm, qui arrive à son terme.

Selon XDA Developers, Qualcomm et Microsoft avaient conclu un accord spécial pour s’assurer que les puces ARM de l’entreprise soient les seules à offrir un support natif de Windows. Selon des sources familières avec le sujet, l’accord étant sur le point d’expirer, cela pourrait signifier que Microsoft sera enfin en mesure d’accorder une licence Windows à d’autres fabricants de puces ARM.

Bien que la date d’expiration de l’accord reste inconnue, le rapport indique qu’il pourrait prendre fin très prochainement. L’exclusivité de Microsoft avec Qualcomm s’explique par le fait que la société de semi-conducteurs aidait Microsoft dans le cadre du développement de Windows on ARM.

À l’heure actuelle, d’autres sociétés, comme MediaTek, prévoient de développer leurs propres puces ARM capables d’exécuter Windows. Windows on ARM a été initialement annoncée par Microsoft et Qualcomm en 2016.

Qualcomm en difficulté

L’annonce a fait grand bruit, car elle a permis de séparer le partenariat de l’échec de Windows RT en étant capable d’émuler des applications x86. Les appareils ont ensuite été annoncés juste un an plus tard et ont commencé à être expédiés juste après. Depuis lors, Microsoft a également décidé d’ajouter l’émulation x64 avec le nouveau Windows 11 ainsi que l’ARM64EC. Il est ainsi beaucoup plus facile d’exécuter des applications en mode natif grâce à l’utilisation de plug-ins émulés.

Toutefois, il s’agit d’une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac, car la fin de l’accord entre Microsoft et Qualcomm pourrait signifier qu’Apple pourrait également obtenir une licence pour le support de Windows 11 pour la famille de puces M1 de la société. Pour l’instant, le seul moyen pour les utilisateurs d’exécuter Windows sur les Mac M1 est d’utiliser une machine virtuelle, puisque les machines ne disposent pas directement de Boot camp.

Idéal pour les jeux

L’exécution native du système permettrait d’obtenir de meilleures performances, ce qui pourrait constituer une amélioration considérable pour les jeux. Les jeux occupent une part importante du marché informatique et certains des ordinateurs les plus chers sont utilisés pour les jeux.

Si le Mac M1 d’Apple est connu pour être davantage axé sur la productivité, il n’est pas encore aussi reconnu dans le monde du jeu. Pour l’instant, il n’y a pas de confirmation quant à savoir si l’exécution native de Windows 11 pourrait aider les Apple M1 Macs à être compétitifs en matière de jeux.