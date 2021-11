Le nouveau système de vérification des selfies vidéo d’Instagram trompé par une poupée Barbie

Instagram a récemment introduit un système de vérification des selfies vidéo pour détecter les spams et les faux utilisateurs. Il s’avère que le système n’est pas si bon dans son travail, car il peut facilement se faire avoir par une poupée sans vie. Dans une vidéo qui fait actuellement le tour du monde, on voit comment le nouveau processus de vérification d’Instagram n’a pas pu détecter qu’il scannait une poupée Barbie et non une personne réelle.

La vidéo YouTube partagée par Alexander Chalkidis montre comment il a utilisé une poupée Barbie pour le processus de vérification des selfies vidéo. On voit Chalkidis déplacer la poupée dans les quatre directions pour effectuer le processus, comme prévu. Bizarrement, le processus s’est déroulé sans problème. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour vous en convaincre.

Une tentative analogue a été faite par une autre vidéo avec une poupée Ken, et encore une fois, le nouveau système de vérification d’Instagram a été facilement trompé. Il convient de souligner que le système de vérification ne pouvait même pas prendre en compte le sexe.

Pour rappel, la nouvelle fonctionnalité de selfie vidéo est destinée à permettre aux nouveaux utilisateurs de se vérifier en créant une courte vidéo selfie. Les algorithmes d’IA sont ensuite censés déterminer s’il s’agit d’une vraie personne impliquée dans le processus. Malheureusement, c’est le seul travail que ce système n’a pas réussi à faire.

Pour ceux qui ne le savent pas, ce n’est pas la première fois que la vérification des vidéos de selfie d’Instagram est en eaux troubles et ce n’est pas nouveau non plus. Le système a été introduit l’année dernière, mais comme plusieurs plaintes concernant son mauvais fonctionnement sont apparues, Instagram a décidé de le retirer. Il semble que la fonctionnalité ait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être totalement fiable.

Encore de grosses imperfections

Instagram n’a pas encore fait de commentaire à ce sujet et il reste à voir comment cette situation sera gérée. Il y a des chances qu’Instagram puisse déployer une mise à jour pour améliorer la fonctionnalité ou la supprimer complètement jusqu’à ce qu’elle devienne parfaite.

Pour rappel, cette situation est assez analogue à la façon dont les systèmes de reconnaissance faciale sur les smartphones ont été trompés par le passé. Face ID d’Apple a été victime à quelques reprises, de multiples smartphones Android.