Facebook offre à nouveau le contrôle du contenu du fil d’actualité aux utilisateurs

Les préférences du fil d’actualité de Facebook sont actuellement testées en tant que nouvelle fonctionnalité qui aiderait les utilisateurs du réseau social à définir le contenu qu’ils souhaitent voir, qu’il s’agisse de personnes, de groupes, de pages, etc. Parfois, le fil d’actualité est soit aléatoire, soit très particulier par rapport à ce qu’une personne a parcouru sur les réseaux sociaux, mais cela pourrait bientôt changer.

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, a annoncé qu’elle allait donner plus de contrôle aux utilisateurs sur leur fil d’actualité, une approche différente de la configuration actuelle de la société. Facebook envisage de définir les préférences d’une personne, ses centres d’intérêt, les amis, les pages, les groupes sélectionnés, etc. pour le contenu qui apparaîtra dans son fil d’actualité.

Toutefois, cette approche s’adresse à ceux qui souhaitent un fil d’actualité personnalisé ou adapté à leurs besoins, sans que le contenu soit perdu en raison de l’algorithme de Facebook.

La décision de Meta et de Facebook est majeure, car cette pratique n’a pas été vue depuis longtemps, l’entreprise se concentrant davantage sur l’apport d’un service qui serait complémentaire à l’utilisateur. La personnalisation du fil d’actualité fera bientôt son retour, mais elle reste à l’essai pour le moment. En effet, l’entreprise a indiqué que le test est disponible pour un « petit pourcentage » d’utilisateurs pour commencer.

En parcourant Facebook, on se rend compte qu’un fil d’actualité peut être si aléatoire, et ce à cause de l’algorithme du réseau social. Si certains l’apprécient, d’autres ne le souhaitent pas, car ils ne veulent voir que du contenu spécifique, provenant de personnes, de groupes, de pages et d’autres aspects du réseau social qui leur sont familiers.

Le contenu de Facebook : cibler le contenu vu dans les réseaux sociaux

Le contenu de Facebook est connu pour prédire en permanence ce qu’une personne « veut » voir, et ce depuis longtemps, d’autant plus que l’entreprise a développé son algorithme et son IA à cette fin. Cependant, cela devrait bientôt changer pour un environnement plus contrôlé, car la société passe le flambeau aux utilisateurs.

La base d’utilisateurs de Facebook est à l’âge de l’adolescence, et elle veut réorienter ses préférences vers les jeunes adultes, en les invitant à revenir sur la plateforme, qui était aussi son public initial. Les nouvelles préférences de Facebook pour le fil d’actualité seraient différentes de la configuration actuelle, car elles correspondraient davantage à ce qu’une personne souhaite voir, et non à une prédiction.

Le géant bleu vise à devenir une entreprise plus responsable, qui s’efforcerait d’offrir le meilleur contenu possible à tous les âges, quelles que soient leurs préférences. Meta a ainsi mis l’accent sur une nouvelle campagne de ciblage publicitaire qui limiterait les catégories sensibles qui apparaissent sur le fil d’actualité d’une personne, en plus de ses préférences sur la plateforme. Ça a l’air génial !