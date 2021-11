Spotify ajoute enfin les paroles de chansons dans toute sa bibliothèque

La fonctionnalité tant attendue des paroles de chansons est enfin de retour sur Spotify. Alors que d’autres plateformes populaires proposaient cette fonctionnalité, Spotify l’a supprimée il y a plusieurs années, et a seulement promis qu’elle reviendrait un jour. Heureusement, ce jour est arrivé. Après avoir testé les paroles de chansons dans certaines régions, Spotify a annoncé que la fonctionnalité est désormais disponible dans le monde entier pour tous les utilisateurs Gratuit et Premium sur les appareils iOS et Android, les ordinateurs de bureau, les consoles de jeux et la télévision.

L’une des fonctionnalités les plus demandées, Paroles, a été développée en collaboration avec Musixmatch, qui prétend offrir des paroles pour « plus de 8 millions » de titres. Pour activer les paroles dans l’application mobile Spotify, les utilisateurs doivent appuyer sur la « Vue en cours de lecture » d’une chanson et faire glisser vers le haut depuis le bas de l’écran pendant l’écoute.

Les paroles du titre devraient apparaître immédiatement en temps réel pendant la lecture de la chanson. Cette fonctionnalité permet également aux utilisateurs de Spotify de partager les paroles qu’ils veulent et où ils veulent depuis des plateformes tierces. En effet, en plus d’utiliser les paroles pour chanter vous-même, il y a aussi un élément social qui vous permet de partager les paroles sur les réseaux sociaux.

Spotify précise que cette fonctionnalité sera disponible sur la « majorité » de sa bibliothèque musicale.

Ceux qui utilisent Spotify sur leur ordinateur auront beaucoup plus de facilité à activer ces nouvelles fonctionnalités. Il suffit de cliquer sur l’icône du microphone dans la barre « En cours de lecture » pendant la lecture d’une chanson, et vous devriez voir les paroles de la chanson défiler en temps réel, comme dans l’application mobile.

Enfin !

En dehors du mobile et du bureau, les nouvelles fonctionnalités de Spotify concernant les paroles devraient être disponibles sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, ainsi que sur Android TV, y compris Fire TV, Samsung, Roku, LG, Sky et Comcast.

L’histoire de Spotify avec les paroles est compliquée. Spotify travaillait auparavant avec Musixmatch pour afficher les paroles des chansons, avant de se séparer de cette société en 2016. Depuis, Spotify propose une fonctionnalité « Behind the Lyrics » grâce à un partenariat avec Genius. C’est une fonction intéressante qui offre des informations de fond sur les chansons, mais elle est moins utile pour les sessions de karaoké. Bien qu’elle ait été proposée sur certains marchés, comme le Japon, cette fonction n’a pas été lancée à grande échelle sur les marchés occidentaux.