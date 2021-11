Une fuite du OnePlus 10 Pro révèle d’autres rendus et spécifications

Alors que nous arrivons à la fin de l’année 2021, la prochaine série de fuites pour les flagships de 2022 comme le OnePlus 10 Pro a émergé. L’une des précédentes fuites de rendu a suggéré un module de caméra analogue à celui introduit par Samsung avec sa gamme Galaxy S21 sur le smartphone OnePlus de nouvelle génération. Maintenant, d’autres rendus ont fait surface sur la toile, nous donnant un meilleur aperçu du futur smartphone.

Zouton a révélé plus de rendus et de spécifications du OnePlus 10 Pro. Naturellement, le OnePlus 10 Pro ne s’éloigne pas trop de son prédécesseur (et d’un certain nombre d’autres prétendants au titre de meilleur smartphone Android disponible aujourd’hui), avec des bords d’écran très fins, un trou en haut à gauche logeant un seul capteur photo non spécifié, des courbes d’écran assez agressives, et caméra arrière de forme carrée enveloppant le cadre métallique du smartphone.

En effet, d’après ce que l’on peut voir, le OnePlus 10 Pro sera doté d’une caméra qui s’étendra dans le cadre métallique du smartphone sur le bord droit – un peu comme le Galaxy S21 donc. Il est également prévu qu’il loge trois caméras, qui sont visibles dans le rendu ci-dessous, car la société poursuit son partenariat avec Hasselblad sur le front de l’optique.

Nous devrions également retrouver un écran incurvé de 6,7 pouces qui est susceptible d’être un panneau LTPO pour fournir un taux de rafraîchissement variable qui va jusqu’à 120 Hz. Il pourrait venir dans des options de 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM) avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go.

Le OnePlus 10 Pro devrait être alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon série 8 de nouvelle génération, qui pourrait être dévoilé dans les deux prochaines semaines.

Focus sur la charge rapide

Le OnePlus 10 Pro serait doté d’une batterie de 5 000 mAh. L’une des plus grandes potentielles mises à jour concerne la charge rapide, car le prochain appareil aurait, selon les rumeurs, un support pour la charge rapide de 125 watts. Une récente fuite a révélé que plusieurs smartphones de BBK Electronics arboreront cette fonctionnalité. Il s’agit notamment du Realme GT 2 Pro, de la série OPPO Find X4, du OnePlus 10 Pro, du smartphone de la série OPPO N et du Reno 8 Pro.

Le OnePlus 10 Pro devrait être lancé au cours des premiers mois de 2022. Bien que nous ne connaissions pas encore le prix, il devrait être dans la même gamme que son prédécesseur, le OnePlus 9 Pro, qui avait un prix de départ de 919 euros.

Bien qu’il puisse encore s’agir de l’un des nombreux designs envisagés par OnePlus pour le prochain smartphone très haut de gamme de la société, les chances qu’une approche différente se concrétise commercialement après tout semblent soudainement beaucoup plus minces.