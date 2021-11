Microsoft commence à déployer la nouvelle application Votre téléphone

Mercredi dernier, Microsoft a dévoilé une nouvelle version preview de Windows 11 pour les membres du programme Insider dans le canal Dev. La build de semaine est la 22504, et comprend une poignée de nouveaux changements et améliorations notables, y compris de nouveaux thèmes pour le clavier tactile, des emoji personnalisés dans le panneau emoji, une nouvelle application Media Player, et une mise à jour de l’application Votre téléphone.

Microsoft a commencé le déploiement de la nouvelle application Votre téléphone, et comme prévu, elle est inspirée de Windows 11, donc avec un look beaucoup plus moderne. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran partagée en haut de cet article, le design de l’application Votre téléphone a été mis à jour pour mettre l’accent sur les choses les plus importantes, de sorte que vous obtenez maintenant une vue beaucoup plus claire des notifications.

En outre, il est plus facile d’accéder aux messages, aux photos, aux applications et aux appels, et dans l’ensemble, tout est plus simple si vous voulez contrôler rapidement votre appareil Android.

Le centre de notifications, qui ressemble à un flux, est une fonctionnalité qui s’avère très utile, notamment parce qu’il comprend des options permettant de répondre rapidement à un message sans avoir à ouvrir une autre fenêtre ou à accéder à un autre menu.

Inspirée de Windows 11, la nouvelle application Votre téléphone est en train d’être déployée pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider, mais il faut savoir que tout se passe par étapes. En d’autres termes, tous les Insiders ne peuvent pas essayer l’application dès maintenant, Microsoft affirmant qu’elle surveille les réactions qu’elle reçoit et étend ensuite le déploiement à davantage d’utilisateurs.

Disponible uniquement pour certains initiés

« L’application Votre téléphone évolue avec un design actualisé qui place les notifications au centre. Gardez votre smartphone dans votre poche tout en restant maître de votre vie. L’application Votre téléphone vous propose un flux organisé de vos notifications en temps réel pour toutes vos applications les plus utilisées », explique la société.

« Dans cette nouvelle vue, vous aurez toujours accès à vos messages, appels et photos, avec l’avantage supplémentaire de rester au courant des messages importants et autres notifications de manière plus efficace grâce à cette vue d’ensemble. L’application adopte également la beauté du design de Windows 11 pour lier votre expérience transparente sur votre bureau Windows », précise la société.

Il n’y a pas de date de sortie officielle quant à la date à laquelle la nouvelle application Votre téléphone pourrait arriver dans les mains des non Insiders.