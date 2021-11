Le Samsung Galaxy S21 FE se montre à nouveau dans de nouvelles images

Le Galaxy S21 FE a fait l’objet de plusieurs fuites par le passé, et maintenant qu’un lancement est fortement attendu, nous avons de nouvelles fuites. Une nouvelle série d’images a été divulguée, laissant entrevoir l’aspect réel de l’appareil. D’après ce que nous pouvons voir, le design est analogue aux images précédemment divulguées.

Les nouvelles images du Galaxy S21 FE qui ont fuité suggèrent que le smartphone sera doté d’une caméra arrière verticale et d’un écran perforé, tout comme le Galaxy S21. Le smartphone a un châssis en polycarbonate avec un cadre en métal, par opposition au Galaxy S20 FE qui a un châssis en plastique. Il est également suggéré que le S21 FE sera léger.

SAMSUNG S21 FE 5G

It has plastics back

But it’s light weight

no headphone jack

120hz display

L’appareil est vu dans une couleur grise, mais les précédentes rumeurs suggèrent que nous pourrions voir un total de cinq coloris. La liste pourrait inclure le blanc, le vert olive, le violet et le noir. Bien que ce soit moins que ce que le prédécesseur offre, il y a des chances que Samsung puisse sortir davantage de coloris après le lancement du smartphone.

Le smartphone est également vu avec un flash LED à l’extérieur de la bosse de la caméra (différent du S20 FE), un port USB Type-C et un emplacement SIM. Cependant, les images suggèrent qu’il n’y aura pas de prise audio de 3,5 mm et un emplacement pour carte micro SD.

En outre, le tweet fait allusion à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et à une « impressionnante caméra ». Bien qu’il n’y ait aucune mention de la configuration de la caméra, il est spéculé que le smartphone dispose d’une caméra principale de 12 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif à l’arrière. La caméra frontale pourrait être de 32 mégapixels.

Un lancement en janvier ou février

En ce qui concerne les spécifications, le Galaxy S21 FE pourrait être doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces et être alimenté par un chipset Snapdragon 888. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il obtienne jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone peut obtenir une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support pour la charge rapide de 25 W et très probablement exécuter la surcouche One UI 4.0 basée sur Android 12.

Quant à la date de sortie, le nouveau smartphone « Fan Edition » pourrait être lancé en janvier au début de l’année prochaine, un mois avant le lancement de la série Galaxy S22. Pour clarifier les choses, nous n’avons pas encore reçu de confirmation à ce sujet, il est donc préférable d’attendre. Nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails feront surface.