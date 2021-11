L’avenir de la gamme Pixelbook de Google reste très flou

Les Pixelbook sont aux ordinateurs portables ce que les Pixel sont aux smartphones : des appareils phares fabriqués par Google pour montrer son logiciel (dans le cas du Pixelbook, Chrome OS). Cependant, il ne semble pas que nous allons avoir un successeur au Pixelbook Go 2019 de sitôt.

Comme le rapporte Trusted Reviews, le Retail Partner Manager pour les Chromebooks chez Google, Chrys Tsolaki, a déclaré ce qui suit en réponse à une question sur un nouvel ordinateur portable Pixelbook : « L’année prochaine [2022], il n’y aura rien à venir. Dans le futur, je ne sais pas ». Cela ne semble pas excessivement prometteur. On pourrait penser que Tsolaki sait comment le terrain se trouve dans la division Pixelbook chez Google, et il semble que nous ne verrons pas d’autres Chromebook de Google avant 2023 au plus tôt.

Google a mis au point son propre chipset Tensor dans les derniers smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et la rumeur était qu’un type de processeur analogue était également développé pour un prochain Chromebook — ce qui semble assez plausible.

En effet, une source a publié des rendus du Pixelbook 2 en septembre, révélant un Chromebook coloré qui devait remplacer le Pixelbook 2 et être doté de la nouvelle puce Tensor. Il semblerait que l’appareil, s’il était réel, a été abandonné ou repoussé à 2023.

Google Pixelbook 2

Replacing Pixelbook Go

13.3″ Display

Google Tensor

Orange, Green, Yellow, Blue, Pink pic.twitter.com/7ZjlyLUFbY —Angel Alexiander (@AppleLe257) September 24, 2021

L’année dernière, un code repéré dans Chrome OS laissait entendre qu’un autre Pixelbook était également en préparation, avec la prise en charge d’un écran 4K et de l’USB 4. Si ce Chromebook est toujours dévoilé dans un futur plus ou moins proche, il semble qu’il s’agira d’un produit haut de gamme.

De bons produits jusqu’ici

Google a ouvert le bal avec sa propre gamme de Chromebook en 2013 avec le Chromebook Pixel ultra-premium. Il a été suivi par le Chromebook Pixel 2, qui était analogue à son prédécesseur en termes de design et de prix. Le premier Google Pixelbook est apparu en 2017, offrant quelque chose d’un peu plus abordable et d’un peu plus rudimentaire en termes de conception par rapport aux Chromebook Pixel. Il a obtenu beaucoup de critiques admiratives, mais l’ordinateur portable était encore cher par rapport aux autres Chromebook sur le marché.

Avec le Pixelbook Go en 2019, Google a réussi à mélanger une excellente qualité de construction et des spécifications décentes avec un prix nettement inférieur à celui du modèle 2017 — et là encore, les critiques ont été très favorables. Le Pixelbook Go est toujours en vente, mais il commence à montrer son âge en termes de design et de spécifications.

Dommage que Google veuille en rester là !