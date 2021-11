La fuite du Galaxy A33 5G confirme que Samsung abandonne définitivement la prise casque

Pour des raisons assez évidentes, la gamme Galaxy S22 et le très retardé S21 FE 5G ont monopolisé les projecteurs au cours des deux derniers mois en termes de smartphones Samsung non commercialisés. Mais, il est tout aussi évident que la société prévoit également de dévoiler un certain nombre d’autres smartphones Android au début de l’année 2022, et l’un des plus intrigants semble s’être affiché sur la toile en deux couleurs différentes.

En plus des rendus d’usine basés sur la CAO montrant le futur Galaxy A33 5G sous tous les angles, 91mobiles a révélé certaines des spécifications et caractéristiques clés de ce smartphone de milieu de gamme.

Par rapport aux normes de 2021 (sans parler de 2022), le Galaxy A33 5G reste identifiable comme un smartphone de milieu de gamme à prix abordable, avec une bonne vieille encoche en forme de U, un grand menton (bord sous l’écran), des bords latéraux assez conséquents, un écran plat et un bloc caméra rectangulaire logeant un total de 4 capteurs photo et un flash LED.

Dans l’ensemble, cet appareil est légèrement plus beau que son prédécesseur (ce qui n’est pas négligeable), et son écran de 6,4 pouces, toujours aussi petit, se retrouve dans un boîtier beaucoup plus compact mesurant 159,7 mm de haut (contre 164,2 mm pour le Galaxy A32 5G), 74 mm de large (contre 76,1 mm) et 8,1 mm de profondeur (contre 9,1 mm).

Malheureusement, toutes ces subtiles révisions de design pourraient s’avérer vaines, car de nombreux chasseurs de bonnes affaires Android sont susceptibles de remarquer une seule chose en regardant le Galaxy A33 5G. Il n’y a pas de prise casque en haut… ou en bas, ou ailleurs, ce qui est une omission inhabituelle pour un smartphone abordable chez Samsung.

Vers un adieu de la prise casque ?

On peut attribuer à l’iPhone X, lancé en 2017, le mérite et le blâme d’avoir tué la vénérable prise casque de 3,5 mm. La tendance des smartphones a toutefois forcé les développeurs de technologies audio et les fabricants d’accessoires à intensifier leur action et à améliorer l’état des écouteurs Bluetooth pour concurrencer les accessoires filaires de meilleure qualité. Il existe aujourd’hui des dizaines, voire des centaines d’écouteurs sans fil, couvrant un large éventail de prix, de qualité et de tailles, à tel point que Samsung a peut-être finalement décidé qu’il était grand temps de retirer la prise casque une fois pour toutes, au moins de sa série Galaxy A.

Au cas où vous vous poseriez la question, oui, les Galaxy A32 5G, A32, A52, A52 5G, A72, et même le relativement récent Galaxy A52s 5G sont tous équipés d’une bonne vieille prise audio de 3,5 mm, bien que la même chose ne soit pas vraie pour le Galaxy M52 5G, encore plus récent. Serait-ce le début de la fin de la prise casque sur les appareils les plus populaires de Samsung ? Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais le Galaxy A53 5G récemment divulgué laissait également tomber la prise casque.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de questions sans réponse, la résolution full HD+ de l’écran Super AMOLED de 6,4 pouces du Galaxy A33 5G est suffisante pour que nous nous attendions à une hausse de prix par rapport au Galaxy A32 5G HD+. Si l’on se fie au passé, le Galaxy A33 5G verra le jour en janvier 2022, mais, surprise, il n’y aurait pas de variante 4G LTE dans les tuyaux cette fois-ci.