Le OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition arrive demain au prix de 529 euros

OnePlus a annoncé une édition spéciale PAC-MAN Edition du OnePlus Nord 2. Il s’agit d’une nouvelle version du dernier smartphone de milieu de gamme de la société avec des modifications de conception inspirées du jeu d’arcade classique des années 80. Mais sous ce nouveau thème, il s’agit fondamentalement du même matériel que l’excellent OnePlus Nord 2 sorti en juillet de cette année.

Les améliorations apportées au modèle PAC-MAN Edition sont essentiellement cosmétiques. Sa coque arrière est ornée d’un petit logo PAC-MAN et s’illumine dans l’obscurité pour révéler un labyrinthe PAC-MAN, et il existe également un étui à thème semi-translucide représentant le populaire personnage aux côtés des antagonistes fantomatiques Inky, Blinky, Pinky et Clyde. Démarrez le téléphone et vous verrez un fond d’écran dynamique sur le thème de PAC-MAN, l’un des huit au total.

Il y a une animation de chargement sur le thème de PAC-MAN, et d’autres touches de style 8 bits comprennent des icônes redessinées pour les applications standard de OnePlus et des sons d’alerte de notification rétro.

Si vous commandez le smartphone directement auprès de OnePlus, vous recevrez également un support sur le thème de PAC-MAN, à construire vous-même avec des blocs de construction de type LEGO. Oh, et il y a aussi un jeu PAC-MAN qui est préinstallé sur le smartphone : le jeu gratuit PAC-MAN 256 de 2015.

Sinon, en termes de matériel, le PAC-MAN Edition est le même que le Nord 2 original. Cela signifie qu’il a un écran OLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement à 90 Hz à une résolution 1080p, est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 1200-AI, et a une batterie d’une capacité de 4 500 mAh qui peut être chargée rapidement à 65 W. Il y a trois caméras à l’arrière : une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra monochrome de 2 mégapixels.

Légèrement plus cher que le modèle standard

OnePlus n’est bien sûr pas étranger au co-branding de ses appareils, ayant déjà travaillé avec des marques comme McLaren avec les OnePlus 6T et 7 T Pro, et avec Harry Potter pour une récente montre exclusive à l’Inde.

L’édition PAC-MAN du smartphone est disponible avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et coûtera 529 euros dès sa mise en vente ce mardi 16 novembre. Il convient de noter que le modèle standard vous coûtera 499 euros pour la même quantité de RAM et de stockage.