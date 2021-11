OnePlus 10 Pro : les premiers rendus s’affichent sur la toile

by

by

Si Samsung a annulé le Galaxy Note 21 pour se tourner résolument vers le marché naissant des smartphones pliables, OnePlus a sans doute fait un pari encore plus grand cet automne en sautant la traditionnelle sortie de la série « T », une première depuis 2015. Naturellement, nous ne saurons pas si le risque d’annuler le OnePlus 9T sera payant jusqu’à ce que le prochain flagship de la société soit annoncé, ce qui est susceptible d’arriver au cours du premier semestre 2022.

Jusqu’ici une réelle inconnue, le OnePlus 10 Pro s’affiche sous la forme de rendus divulgués par @OnLeaks. Tout comme les rumeurs, il est important de prendre ces clichés avec des pincettes, d’autant plus qu’ils semblent imiter l’aspect « réel » d’un « premier prototype ». Ce prototype pourrait ou non se matérialiser commercialement l’année prochaine, il est donc probablement sage de ne pas trop s’enthousiasmer… ou se dégoûter pour le moment.

Alors que vous pensiez que les smartphones étaient devenus ennuyeux et qu’ils étaient essentiellement identiques au premier coup d’œil, il semble que toutes les grandes marques aient collectivement décidé de prendre des risques et d’essayer de nouvelles choses, du moins en ce qui concerne la disposition des caméras arrière.

Techniquement, le module de caméra du OnePlus 10 Pro lui-même semble assez conventionnel, passant de la formation verticale du 9 et 9 Pro à une conception deux par deux comprenant trois mystérieux capteurs d’imagerie et un grand flash LED pour parfaire la symétrie. Il est important de noter que l’actuel fleuron de OnePlus, le OnePlus 9 Pro, dispose d’une quadruple caméra à l’arrière qui se compose d’une caméra primaire de 48 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels, d’une caméra téléobjectif de 8 mégapixels et d’une caméra monochrome de 2 mégapixels. Si les rendus fraîchement divulgués finissent par être vrais, cela pourrait signifier que OnePlus pourrait décider de ne pas inclure une caméra monochrome sur le 10 Pro.

Mais afin de se démarquer du Galaxy S22 Ultra de Samsung qui approche à grands pas, ainsi que du Sony Xperia Pro-I à l’allure unique ou de la très populaire gamme d’iPhone 13 d’Apple, OnePlus pourrait ne laisser aucun espace physique entre ce bloc de caméra arrière de forme carrée et le cadre métallique du 10 Pro.

Un air de ressemblance…

Si cette approche semble étrangement familière, c’est peut-être parce qu’elle ressemble à la trajectoire de la série Galaxy S21 de Samsung, du moins dans l’esprit. Quoi qu’il en soit, pour le meilleur ou pour le pire, le OnePlus 10 Pro, sans aucun doute équipé de la 5G, innovera en matière de design en 2022… s’il finit par ressembler à cela lorsqu’il finira par arriver dans les boutiques l’année prochaine.

Selon les spéculations actuelles, le OnePlus 10 Pro aura un écran de 6,7 pouces qui prendra en charge la technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout en embarquant le processeur Snapdragon 898 de nouvelle génération de Qualcomm et jusqu’à 12 Go de RAM associés à un espace de stockage interne maximal de 256 Go. Le reste est actuellement inconnu.