Le lancement de la série OnePlus 9T est annulé, le OnePlus 9RT arriverait fin 2021 !

OnePlus suit toutes ses sorties de smartphones avec des appareils de la série T mis à niveau, comme les OnePlus 7T et 8 T. Mais, plus tôt cette année, nous avons entendu de multiples rapports suggérant que OnePlus pourrait ne pas lancer la série OnePlus 9T après le lancement de sa série phare. Maintenant, nous avons une confirmation officielle de OnePlus.

Le géant chinois a confirmé qu’elle ne lancera pas les OnePlus 9T et 9T Pro plus tard cette année. Au lieu de cela, nous pouvons nous attendre à ce que la société se concentre sur d’autres catégories de produits, notamment les séries Nord et R.

La société a récemment confirmé l’annulation de la série OnePlus 9T à plusieurs publications mondiales, après y avoir fait allusion dans le communiqué de presse de son annonce d’unification OxygenOS + ColorOS. La société, après avoir fusionné avec OPPO plus tôt cette année, se débarrasse maintenant de la plateforme OxygenOS pour un OS unifié qui comprendra des fonctionnalités clés des deux surcouches logicielles.

Ainsi, suite à l’annonce de l’unification de l’OS, OnePlus a également confirmé qu’elle ne lancera pas les OnePlus 9T et 9T Pro sur le marché cette année. Cependant, la société a ajouté qu’il y aura « d’autres sorties » de OnePlus en 2021. Bien que le géant chinois n’ait pas mentionné ce que seront ces « autres sorties », on peut supposer qu’elle parlait du OnePlus 9RT, dont la rumeur prévoit la sortie dans le courant du mois d’octobre.

Pour ceux qui l’ignorent, OnePlus a publié cette année un smartphone exclusif à l’Inde appelé le OnePlus 9R, en même temps que sa série phare OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Il se situe essentiellement entre la série phare OnePlus 9 et la gamme OnePlus Nord, centrée sur les petits budgets. Il offre des spécifications de niveau phare, mais moins haut de gamme par rapport aux appareils phares.

Cela semble être une stratégie intéressante et qui pourrait bien fonctionner pour l’entreprise.

Le lancement d’un OnePlus 9RT

Ainsi, au lieu de la série OnePlus 9T, le OnePlus 9RT arrivera comme le successeur du OnePlus 9R plus tard cette année. Il est censé apporter des améliorations mineures par rapport à son prédécesseur. L’appareil serait équipé d’une variante plus puissante du chipset Snapdragon 870 et d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 65 W. De plus, il serait équipé d’un objectif principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels à l’arrière, ce qui représente une amélioration par rapport au capteur primaire de 48 mégapixels du 9R.

Maintenant, bien que l’appareil sera lancé comme une mise à niveau du OnePlus 9R, il convient de mentionner qu’il pourrait inclure des indices de la nouvelle expérience logicielle ColorOS 12 de OPPO dans la mise à jour OxygenOS 12. En outre, selon les récentes fuites, l’appareil pourrait être lancé le 15 octobre et sera exclusif aux marchés indien et chinois.

Nous nous attendons à voir OnePlus beaucoup changer au cours des prochaines années, et le « nouveau » système d’exploitation n’est qu’un petit avant-goût de l’avenir.