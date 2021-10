Voici le Xperia PRO-I, un smartphone que Sony appelle « The Camera »

Sony vient d’annoncer le Xperia PRO-I, doté d’un capteur photo de 1 pouce emprunté directement à l’appareil photo compact Sony Alpha RX100 VII, acclamé par la critique. La société japonaise redéfinit le terme « photophone » avec son nouvel appareil. En fait, l’appareil est connu en interne sous le nom de « The Camera ».

Le Xperia PRO-I occupe une place différente dans le portefeuille de smartphones de Sony, se positionnant verticalement par rapport aux appareils Xperia 1, 5 et 10 destinés au grand public. Il ne s’agit même pas d’un successeur direct du Xperia PRO, malgré les similitudes dans le nom.

Contrairement au premier Xperia PRO, qui était destiné aux streamers, le Xperia PRO-I offre un ensemble plus complet pour les photographes et les vidéastes. La caractéristique la plus importante à bord est le capteur photo Exmor RS de type 1.0 susmentionné avec autofocus à détection de phase, situé sous une optique ZEISS Tessar de 24 mm avec double ouverture f2.0/f4.0.

Sony a équipé le Xperia PRO-I de tellement de fonctionnalités et d’outils logiciels de niveau professionnel qu’il est important de tous les mentionner. Commençons par les photos.

Xperia PRO-I : spécifications et caractéristiques photographiques

Certains d’entre vous connaissent peut-être le Alpha RX100 VII et les capacités du capteur de 1 pouce qu’il contient. Il est doté d’énormes pixels de 2,4 µm, d’un support RAW 12 bits et de 315 points AF à détection de phase qui couvrent 90 % du cadre.

Pour tirer le meilleur parti d’un si grand capteur, Sony a opté pour un système à double ouverture sur la caméra principale de 24 mm. Les options f2.0/f4.0 étendent encore les capacités de la caméra principale, vous permettant de capturer davantage de lumière dans des situations difficiles ou de modifier la profondeur de champ et de produire des photos bokeh de niveau professionnel.

Le smartphone est équipé de trois caméras à l’arrière toutes dotées de capteurs de 12 mégapixels. L’objectif principal de 24 mm est complété par un objectif ultra-large de 16 mm et un autre de 50 mm, et il y a également un capteur iToF 3D pour faciliter l’autofocus. En ce qui concerne l’autofocus, certaines des fonctions que vous connaissez déjà sur le Xperia 1 III sont présentes ici, comme la fonction Eye-AF en temps réel pour les humains et les animaux et le mode rafale AF/AE à 20 images par seconde, grâce au même processeur d’images BIONZ X mobile.

Photography Pro est présent sur le Xperia PRO-I et permet aux utilisateurs de régler presque tous les aspects de la prise de vue, tout en offrant un mode de base sans fioritures pour les clichés rapides. Le bouton d’obturateur dédié à l’appareil photo, qui a été une marque de fabrique des téléphones Xperia ces derniers temps, est bien sûr présent, mais il a été amélioré.

Le bouton est désormais doté du même module d’interrupteur d’obturateur que les appareils photo de la série RX100 de Sony et nécessite une pression analogue pour faire fonctionner la mise au point automatique et le déclenchement de l’obturateur, de sorte que les utilisateurs de RX100 se sentiront à l’aise avec le système. Une pression prolongée sur le bouton de l’obturateur lancera Photography Pro, même si l’écran est éteint, afin que vous ne manquiez aucune image.

Une autre petite amélioration est le trou pour la sangle, cela fait un moment que nous n’avons pas vu une telle fonctionnalité sur un smartphone, mais ici il sert de dispositif de sécurité supplémentaire pour vous aider à protéger votre Xperia PRO-I des chutes accidentelles. Le smartphone lui-même ne fait que 8,9 mm d’épaisseur, c’est donc une fonctionnalité agréable à avoir sur un appareil aussi mince.

Galerie d’échantillons de Xperia PRO-I :

Xperia PRO-I : caractéristiques d’enregistrement vidéo

Le Xperia PRO-I peut filmer des vidéos en 4K à 120 images par seconde, et enregistrer le résultat au format 4K120 réel. La même technologie Eye AF et le suivi d’objet peuvent être utilisés pour l’enregistrement vidéo, et il y a aussi des technologies de stabilisation d’image comme Optical SteadyShot avec FlawlessEye pour aider les utilisateurs à produire des vidéos fluides et stables.

Un nouveau microphone monaural situé juste à côté de l’appareil photo permet d’enregistrer la parole, tandis que le bruit de fond est filtré par la technologie de séparation audio de Sony. Autre nouveauté : l’application Videography Pro, qui permet aux utilisateurs de régler des paramètres tels que la mise au point, l’exposition et la balance des blancs, même pendant le tournage d’une vidéo.

L’application Cinematography Pro est également dotée de toutes les fonctionnalités que vous connaissez déjà sur les précédents smartphones Xperia. Il y a aussi un indicateur de niveau calibré en usine, et un bouton de raccourci dédié, que vous pouvez affecter à une application de votre choix, ou utiliser avec Videography Pro pour commencer à filmer immédiatement comme avec une caméra dédiée.

Le Xperia PRO-I en tant que smartphone

Croyez-le ou non, vous pouvez aussi utiliser le Xperia PRO-I comme un smartphone. Le châssis de 8,9 mm d’épaisseur est un sandwich de verres Gorilla Glass Victus et sous le verre trempé se trouve un écran OLED HDR 4K de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le traditionnel ratio 21:9.

Le smartphone utilise le dernier chipset Snapdragon 888 de Qualcomm avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Un emplacement pour carte micro SD est présent, prenant en charge les cartes d’extension jusqu’à 1 To. Sur le plan audio, les choses s’annoncent également bien : la prise jack de 3,5 mm est toujours là, ainsi que la prise en charge de 360 Reality Audio et du son spatial 360, et également LDAC avec DSEE pour un son haute résolution.

Vous pouvez toujours jouer sur le Xperia PRO-I grâce aux mêmes fonctionnalités que sur le Xperia 1 III : le Game Enhancer, le taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et la technologie de contrôle de l’alimentation Heat Suppression qui vous permet de préserver la batterie et de jouer sur le chargeur sans problème de chaleur ou d’usure de la batterie.

En ce qui concerne la batterie, il s’agit d’une cellule de 4 500 mAh et vous pouvez charger rapidement l’appareil jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes avec le chargeur 30 W inclus. Pour couronner le tout, le Xperia PRO-I est certifié IP65/68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière.

Accessoires

Sony lance également quelques nouveaux accessoires intéressants pour accompagner le Xperia PRO-I. Le premier est un Vlog Monitor avec un ratio 16:9 sur un écran LCD de 3,5 pouces d’une résolution de 1 280 x 720 pixels, et un support métallique. Cet accessoire permet aux vlogueurs de se filmer avec précision grâce au nouveau capteur de 1,0 pouce du smartphone.

Prix et disponibilité

Le nouveau Xperia PRO-I sera disponible début décembre pour un prix de 1 799 euros. Le nouveau Vlog Monitor sera également disponible début décembre à un prix de 199 euros.