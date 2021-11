Les spécifications de la caméra frontale des Galaxy S22 et S22+ divulguées

Contrairement à la configuration de la caméra arrière des modèles Galaxy S22 standard et Plus, la caméra frontale ne sera pas améliorée, selon le Galaxy Club. Samsung va encore utiliser un capteur de 10 mégapixels pour la caméra frontale des Galaxy S22 et S22+, la même unité qu’elle utilise depuis trois ans. Même les Galaxy A52 et A72 de milieu de gamme ont des caméras frontales de plus haute résolution.

Mais là encore, cela ne garantit pas nécessairement de meilleures photos et le Galaxy S21 possède en fait l’une des meilleures caméras frontales du moment, de sorte que les Galaxy S22 et S22+ ne seront pas en reste dans ce domaine.

Ce capteur de 10 mégapixels ne concerne que les modèles Galaxy S susmentionnés, car le Galaxy S22 Ultra serait doté d’une caméra frontale de 40 mégapixels, qui était déjà présente sur le S21 Ultra et le S20 Ultra.

Le capteur photo principal devrait être équipé du nouveau capteur ISOCELL GN5 de 50 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x. Les modèles actuels n’offrent qu’un zoom optique 1.1x et un zoom hybride 3x.

Le point sur les spécifications

Les nouvelles variantes devraient également être dotées d’écrans plus petits que leurs prédécesseurs : le Galaxy S22 serait doté d’un écran de 6,06 pouces, et la version Plus d’un écran de 6,55 pouces. En revanche, le Galaxy S21 est doté d’une dalle de 6,2 pouces, et le S21 Plus d’un écran de 6,7 pouces.

Cela explique pourquoi les smartphones sont censés être équipés de batteries plus petites. Le Galaxy S21 pourrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 3 700 mAh, et le Plus devrait avoir une batterie de 4 500 mAh.

Les panneaux pourraient être les plus brillants que Samsung ait jamais installés sur un smartphone et la rumeur veut qu’ils aient un ratio 19.5:9 plus court et plus large. Les deux modèles hériteront probablement du taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la résolution full HD de leurs prédécesseurs.

Une annonce le 8 février

Les smartphones offriraient des bordures symétriques et une coque arrière plate, mais les bords pourraient tout de même se courber un peu. Nous avons entendu des rapports contradictoires sur la question de savoir si les variantes européennes et du Moyen-Orient seront équipées de la puce AMD Exynos. Les versions américaines et chinoises, en revanche, sont pratiquement assurées d’être équipées du Snapdragon 898 de Qualcomm.

Samsung annoncerait la série Galaxy S22 le 8 février 2022.