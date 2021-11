Honor pourrait lancer un premier smartphone pliable le Magic Fold, puis le Magic Wing

En juillet dernier, nous vous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Honor allait s’attaquer au Galaxy Z Fold 3 avec un smartphone pliable appelé Honor Magic Fold. Ce dernier devrait être un smartphone pliable replié vers l’intérieur qui s’ouvre pour révéler un écran d’une taille de près de 8 pouces. Honor avait précédemment demandé à utiliser le nom Magic Fold auprès des autorités chinoises en charge des marques.

Aujourd’hui, un informateur de Weibo a révélé que l’ancienne sous-marque de Huawei avait déposé une demande auprès de l’Organisation de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour protéger le nom Magic Fold.

La publication Weibo note qu’en plus de chercher à obtenir une marque pour le nom Magic Fold, Honor cherche également à obtenir une marque pour le nom Magic Wing. Cet appareil pourrait être un second smartphone pliable avec un design analogue au Galaxy Z Flip 3. Le Magic Fold s’ouvrirait et se fermerait comme un livre, transformant un écran de la taille d’un smartphone en un écran de la taille d’une tablette de près de 8 pouces. Le Magic Wing pourrait être un appareil à clapet qui se glisse facilement dans une poche jusqu’à ce qu’il soit ouvert pour devenir un smartphone de 6,7 pouces avec un ratio 22:9 grand et mince.

Mais pour le moment, ce ne sont que des conjectures et il est possible que le Magic Wing fasse simplement référence à un ordinateur portable plutôt qu’à un smartphone à clapet. Quoi qu’il en soit, la société continue de se diversifier.

En vendant Honor il y a près d’un an pour environ 15 milliards de dollars à un consortium, Huawei a reçu des liquidités bien nécessaires et Honor n’était plus soumis à des sanctions de la part des États-Unis. C’est pourquoi la série Honor 50 est livrée avec les services mobiles de Google, ce qui lui avait été interdit lorsqu’elle était une unité de Huawei. Honor ne sera pas seulement en concurrence avec Samsung sur le marché des smartphones pliables, mais aussi avec son ancienne société mère, Huawei, qui a déjà lancé deux modèles pliables, le Mate X et le Mate X2.

Bientôt des représailles américaines ?

Cependant, le fait de divorcer de Huawei pourrait ne pas avoir totalement libéré Honor. En août, 14 républicains de la Chambre des représentants ont demandé au ministère américain du Commerce d’appliquer à Honor les mêmes interdictions que celles qu’il a imposées à Huawei. Cela reviendrait à placer Honor sur la liste des entités empêchant l’entreprise d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement aux États-Unis sans obtenir de licence. Honor ne serait pas en mesure d’utiliser les services mobiles de Google et la version d’Android sous licence Google.

Cela pourrait également avoir pour conséquence d’interdire à Honor de recevoir toute puce fabriquée par des fonderies utilisant des équipements dépendant de la technologie américaine