Le démontage et le réassemblage du Pixel 6 Pro révèlent quelques surprises

Le Pixel 6 Pro pourrait être le smartphone le plus excitant de Google après le premier Pixel en 2016. Et ce, pour tous les aspects du smartphone, du matériel au logiciel et même au design. Comme pour beaucoup de grands changements, cela pourrait avoir entraîné quelques coûts, dont certains sont cachés. Un démontage du Pixel 6 Pro révèle maintenant ce qu’ils sont, et cela pourrait entraîner quelques inquiétudes pour les techniciens de réparation tiers.

Ce n’est pas seulement l’extérieur du Pixel 6 Pro qui a été changé de manière drastique cette année. Après tout, le design externe nécessite également quelques changements à l’intérieur. Cela, à son tour, affecterait la facilité avec laquelle les smartphones peuvent être réparés, en particulier lorsqu’ils sont effectués par des amateurs du DIY ou des boutiques tierces.

Hugh Jeffreys a effectué ce démontage avec un autre objectif en tête, au-delà du simple jugement de la réparabilité du Pixel 6 Pro. L’association de composants matériels à des fonctionnalités logicielles spécifiques devient une tendance qu’Apple pousse vraiment sur le devant de la scène. En un mot, cela signifie que si vous échangez un composant différent, comme un écran ou un capteur photo, ces pièces courent le risque de ne pas fonctionner dans un autre smartphone, même si toutes les pièces proviennent de smartphones originaux.

Cependant, pour tester cela, le YouTuber a dû d’abord démonter deux Pixel 6 Pro, et cela seul était une tâche ardue. Si l’écran était plus facile à retirer grâce à son adhésif faible et à des clips plus petits, la batterie n’était pas aussi coopérative. Les étranges tirettes ne donnaient que de faux espoirs et étaient pratiquement inutiles au final, du moins selon Jeffreys.

Lorsqu’il s’est agi de réassembler les deux smartphones dont les cartes logiques avaient été échangées, tout semblait fonctionner correctement, sauf une caractéristique. Si l’écran a fonctionné avec une carte différente, le capteur d’empreintes digitales à l’écran n’a pas fonctionné. Il s’agit d’une mesure destinée à éviter de compromettre la sécurité d’un smartphone en changeant simplement l’écran.

Loin d’être une réparation parfaite

Cependant, ce que Google fait différemment de tout autre fabricant, c’est de fournir un outil pour recalibrer l’écran avec la nouvelle carte logique. Normalement, cet outil ne serait disponible que pour les fournisseurs de services autorisés, tout comme ce que fait Apple, mais Google le rend disponible gratuitement pour tout le monde. Que cela fonctionne uniquement avec les écrans Pixel 6 Pro originaux est une autre question, mais c’est toujours un pas dans la bonne direction.

Malheureusement, l’ensemble du processus de réparation du Pixel 6 Pro est loin d’être idéal, et le manque de pièces modulaires sur la carte logique rend le remplacement même du port USB-C une entreprise coûteuse.

Google doit être crédité d’aller au-delà de ce que les autres font en fournissant cet outil de recalibrage de l’écran, surtout à la lumière du propre problème de réparabilité de l’iPhone 13, mais, comme Jeffreys l’a noté, cela devrait probablement être quelque chose qui est la norme, plutôt qu’une exception louable.