La série Honor 50 est lancée avec le support des applications Google

Huawei s’est séparé de sa sous-marque Honor l’année dernière en raison du conflit commercial en cours avec les États-Unis, ce qui a permis à la marque nouvellement indépendante de signer des accords avec un grand nombre de sociétés. Aujourd’hui, les premiers véritables smartphones Honor post-Huawei, la série Honor 50, ont été lancés en France. Et la société a confirmé que la série offrira un support des services et applications Google.

La star du spectacle est le Honor 50, et il est équipé d’un chipset Snapdragon 778G, ce qui en fait une proposition de milieu de gamme supérieure assez puissante. Le smartphone est également équipé d’une dalle OLED incurvée de 6,57 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une batterie de 4 300 mAh et d’une charge filaire de 66 W. Cette dernière promet une charge complète en 45 minutes. Cependant, ne vous attendez pas à des recharges sans fil avec ce smartphone.

Du côté de la photo, vous retrouvez un bloc à quatre caméras à l’arrière, avec une caméra principale de 108 mégapixels à ouverture f/1.9, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une paire de capteurs de 2 mégapixels pour les effets de profondeur et les photos macro. Le capteur photo principal, en particulier, est capable de produire des clichés comparables à ceux d’un capteur photo de 12 mégapixels à pixels de 2,1 microns. En façade, on retrouve une unique caméra de 32 mégapixels pour tous les selfies et les besoins de vidéo.

Outre les caractéristiques, les trois smartphones sont alimentés par la surcouche Magic UI 4.2 basée sur Android 11. Enfin le smartphone est équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

Lors du lancement, le Honor 50 Lite a également été annoncé. Le Honor 50 Lite ravira les utilisateurs grâce à ses caractéristiques fonctionnelles améliorant considérablement l’expérience utilisateur. Il est également équipé de la charge rapide SuperCharge de 66 W, d’un écran FullView de 6,67 pouces et d’une configuration à quatre capteurs photo, dont un capteur principal de 64 mégapixels.

Disponibilité et prix

Le Honor 50 sera disponible en France à partir du 4 novembre, au prix de 549 euros dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 599 euros dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il bénéficiera d’une offre de précommande du 27 octobre au 3 novembre, proposant jusqu’à 100 euros de remise immédiate ainsi qu’une paire d’écouteurs True Wireless Honor Earbuds 2 Lite d’une valeur de 99 euros.

Le Honor 50 Lite est disponible dans les coloris « Deep Sea Blue », « Space Silver » et « Midnight Black », et sera vendu au prix de 299 euros à partir du 18 novembre.