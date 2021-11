WhatsApp pourrait bientôt utiliser le système de paiement consolidé Novi de Meta

Lorsque Facebook a annoncé qu’elle s’appellerait Meta, il ne s’agissait pas seulement de renommer l’entreprise. Elle diffusait également ses ambitions plus grandes et quelque peu plus inquiétantes de conquérir le monde par le biais d’une plateforme Métaverse. Elle a également annoncé qu’elle allait unifier certaines de ses marques, en particulier celles qui tournent autour de ses services financiers, sous le nom de Novi. Les effets de ces changements pourraient bientôt se faire sentir sur WhatsApp, et cela pourrait avoir des répercussions sur les utilisateurs du service de messagerie.

Comme pour tous les produits Facebook à l’époque, aujourd’hui Meta, les services financiers et monétaires du géant des réseaux sociaux ont fait l’objet de nombreuses controverses et d’un examen minutieux. Sa tentative de lancer sa propre crypto-monnaie, appelée Libra, s’est soldée par le renommage de son portefeuille et de son service en Novi, et Meta place désormais tous les autres systèmes de paiement sous cette seule marque.

Today with Facebook becoming Meta, we’re unifying our payments and financial services unit and products under the @Novi brand. Let me unpack what this will mean across @Meta. 1/7 pic.twitter.com/LkWkpMdTxn —David Marcus (@davidmarcus) October 28, 2021

Cela pourrait être une bonne chose pour tous ceux qui misent dans les écosystèmes de Meta, en particulier ceux qui ont utilisé les différents systèmes de paiement du réseau sur Facebook, Messenger et WhatsApp. Cependant, les effets de cette unification n’ont pas encore été complètement annoncés, mais il semble que WhatsApp sera l’un des premiers à la mettre en œuvre.

Du moins, selon la dernière analyse de l’APK de l’application bêta de WhatsApp effectuée par XDA Developers. De même, cela correspond à ce que WABETAInfo a partagé en octobre dernier.

Le site a révélé des chaînes de texte dans l’application qui indiquent l’intégration de Novi dans WhatsApp. Ce dernier dispose déjà de son propre système de paiement et a été l’un des principaux cas d’utilisation du service de messagerie chiffrée, et Novi pourrait finir par le remplacer. Le texte suggère également que, plutôt que d’être limité aux États-Unis et au Guatemala comme l’est Novi, la fonctionnalité pourrait être utilisée pour envoyer de l’argent à d’autres utilisateurs de WhatsApp dans le monde entier.

Encore de réelles interrogations

Les nouvelles ont souligné que la preuve pour apporter le portefeuille Novi était faisable. La source a également montré à quoi ressemblerait l’interface à première vue. À en juger par ses capacités, elle favoriserait ceux qui comptent sur les crypto-monnaies comme mode de paiement alternatif.

Cependant, cette commodité exigerait quelque chose de nouveau de la part des utilisateurs de WhatsApp. L’intégration de Novi pourrait enfin justifier les plans de vérification d’identité retardés de Meta, car une telle documentation serait légalement requise dans certains pays. Espérons toutefois que WhatsApp rendra cette vérification facultative et ne l’appliquera qu’à ceux qui utiliseront Novi pour envoyer de l’argent.