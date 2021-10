La série Huawei P50 sera lancée dans le monde entier, mais pas avant 2022

by

Depuis l’interdiction de Huawei par les États-Unis, l’entreprise est à la peine sur le marché des smartphones. En raison de l’absence des services mobiles de Google sur ses smartphones, les utilisateurs non chinois ne sont pas très friands de ses appareils. La société a depuis déclaré qu’elle n’abandonnerait pas le marché des smartphones et ne vendrait pas ses activités dans ce domaine. À cette fin, elle a sorti des smartphones en Chine et parfois dans le monde entier.

Hier, le Huawei nova 9 a été dévoilé en Europe avec un prix de départ de 499 euros. Ce smartphone sera officiellement mis en vente en Europe le 2 novembre. En outre, la société a maintenant confirmé à TechRadar que Huawei prévoit de sortir sur d’autres marchés en 2022 les Huawei P50 et P50 Pro qui ont été révélés pour le marché chinois en juillet de cette année.

Lors d’un briefing sur le nouveau Huawei Nova 9, la société a confirmé qu’elle apporterait sa série de smartphones phares pour 2021 sur d’autres marchés en 2022. Elle n’a pas encore partagé quels seront ces marchés. C’est la première fois en deux ans que Huawei lancera un flagship haut de gamme de la série P en dehors de la Chine. Le dernier Huawei P40 a fait l’objet d’une sortie mondiale en 2020. Si le Huawei P50 arrive finalement en 2022, cela signifie qu’il aura fallu deux ans.

La déclaration laissant entendre que ce sera la série P50 qui sera lancée sur d’autres marchés suggère que le Huawei P50 et le Huawei P50 Pro seront lancés sur d’autres marchés en dehors de la Chine.

Le Huawei P50 Pro a de très bonnes spécifications sur le papier, avec un écran de 6,6 pouces, un processeur Snapdragon 888 haut de gamme et une caméra principale de 50 mégapixels. Ce dernier est associé à un capteur photo téléobjectif de 64 mégapixels, capable d’un zoom optique 3,5 x, à un capteur photo ultra-large de 13 mégapixels et à un capteur photo noir et blanc de 40 mégapixels.

Un lancement avec HarmonyOS…

Ce n’est un secret pour personne que Huawei est dans une situation étrange où elle a dû abandonner le logiciel Android traditionnel et adopter sa propre plateforme HarmonyOS après l’interdiction de Huawei. Bien que ce nouveau logiciel se développe rapidement, il est encore difficile à vendre pour ceux qui sont habitués aux avantages de la plateforme Android et, peut-être plus important encore, au Google Play Store.

Début 2022, la prochaine vague de smartphones Android haut de gamme comme le Galaxy S22 de Samsung, le Xiaomi 12, le OPPO Find X4 et le OnePlus 10 arrivera probablement, et la concurrence sera rude lorsque la série Huawei P50 débarquera avec des composants qui seront peut-être désuets.