Huawei P50 et P50 Pro : des caméras à double matrice pour la photographie haut de gamme

Après de multiples fuites, Huawei a officiellement dévoilé ses smartphones P50 et P50 Pro. La nouvelle série de smartphones élargit la gamme de la série P de Huawei, offrant aux consommateurs une expérience de photographie mobile haut de gamme dans un élégant boîtier. Les nouvelles offres P50 comprennent le moteur d’image XD Fusion Pro de la société ainsi que Huawei XD Optics et True-Chrome Shot.

Huawei met l’accent sur les capacités de l’appareil photo des smartphones de la série P50, notant que la nouvelle gamme Huawei P50 inaugure sa nouvelle caméra à double matrice offrant une qualité d’image « plus vraie que nature ». Il s’agit du premier modèle de la série P à présenter des « capacités de calcul », selon Huawei, qui fonctionnent sur le plan logiciel pour corriger toute erreur optique introduite dans les images.

Huawei affirme que ce système de calcul peut dépasser ce qui est possible à partir de la seule conception optique, offrant jusqu’à 25 % de détails en plus dans l’image par rapport à une configuration analogue dépourvue de cette technologie de restauration. En outre, les modèles P50 s’appuient sur le moteur photo introduit avec la série P40, offrant à la place le moteur d’image XD Fusion Pro avec la nouvelle technologie Super HDR, un système de filtre Super Color et le moteur d’image True-Chroma.

Entre autres choses, Huawei se vante que la caméra du P50 Pro offre ce qu’il prétend être une capacité de zoom sans précédent avec une portée de 200x. La société affirme que les images capturées jusqu’à 100x sont « incroyablement claires », tandis que les images jusqu’à 200x conservent de nombreux détails. Les utilisateurs bénéficient également de prises de vue ultra grand-angle avec un objectif équivalent à 13 mm, ainsi que d’une fonction de macrophotographie qui permet de faire la mise au point jusqu’à 2,5 cm d’un objet.

En ce qui concerne l’enregistrement des vidéos, les smartphones P50 prennent en charge la capture à 4K avec une prise en charge complète de la plage focale. Les smartphones sont équipés d’un nouveau système de stabilisation d’image AIS Pro qui permet de conserver la clarté des vidéos, en particulier lorsque l’utilisateur a zoomé sur un sujet.

Gros focus sur la photo

Comme prévu, les nouveaux smartphones sont équipés du logiciel HarmonyOS 2 de Huawei, lancé début juin. Le modèle P50 Pro, le plus notable des deux smartphones, dispose d’un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une résolution de 2 700 x 1 228 pixels et une densité de pixels de 450 ppp. Parmi les autres caractéristiques, citons le Snapdragon 888 4G, 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage, une caméra frontale de 13 mégapixels, une batterie d’une capacité de 4 360 mAh, le support de la charge SuperCharge et un indice IP68.

La série P50 marque le premier lancement de flagship de Huawei doté de son système d’exploitation mobile HarmonyOS. En raison des sanctions américaines contre l’entreprise, les P50 et P50 Pro sont dépourvus de services et d’applications Google. De même, Huawei n’inclut pas le support 5G pour l’un ou l’autre modèle, le PDG de la société, Richard Yu, citant les sanctions américaines comme raison de cette décision.

Huawei commencera à vendre la série P50 en Chine avec un prix de départ d’environ 900 dollars. Il n’est pas clair si la société lancera un jour les smartphones sur d’autres marchés.