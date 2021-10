La puce MediaTek Dimensity 2000 utiliserait les derniers modèles d’Arm et la technologie 4 nm de TSMC

Selon MyDrivers , le Dimensity 2000 offrira les mêmes performances CPU que le Snapdragon 898 et de meilleures performances graphiques et énergétiques que le Snapdragon 888 .

L’actuel SoC phare de la société, le Dimensity 1200, est basé sur le processus de 6 nm et utilise le Cortex-A78 d’Arm de l’année dernière pour le noyau principal. Le Snapdragon 888, quant à lui, est une puce en 5 nm et est doté du CPU X1. La supposée décision de MediaTek d’utiliser l’architecture Armv9 et de passer au 4 nm est un signe qu’elle veut maintenant être prise au sérieux.

Le Snapdragon 898, qui est le nom de la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, serait doté d’un cœur X2 fonctionnant à 3 GHz, de trois cœurs intermédiaires cadencés à 2,5 GHz et de quatre cœurs fonctionnant à 1,79 GHz. Il sera fabriqué en utilisant le nœud de 4 nm de Samsung et sera équipé du GPU Adreno 730.

Selon Digital Chat Station , la prochaine puce phare de la société taïwanaise, le Dimensity 2000, sera basée sur le processus de 4 nm de TSMC et utilisera les derniers designs d’Arm . Apparemment, la puce dispose d’un cœur X2 cadencé à 3,0 GHz, de trois cœurs intermédiaires cadencés à 2,85 GHz et de quatre petits cœurs cadencés à 1,8 GHz . La puce devrait être équipée du GPU Mali-G710 d’Arm.