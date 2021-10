WhatsApp teste un nouveau design « image dans l’image »

WhatsApp a intégré la fonctionnalité d’image dans l’image à l’application depuis 2018, et elle permet aux utilisateurs de lire des vidéos YouTube et Facebook dans une vue éclatée pour rendre le visionnage plus facile et plus confortable. La fonctionnalité rend les conversations plus fluides car elle permet aux utilisateurs de regarder des vidéos sans quitter la conversation.

Selon WABetainfo, WhatsApp teste un mode image dans l’image remanié qui ajoute des barres de contrôle au lecteur vidéo flottant. La barre de contrôle apparaît en bas de la vidéo, et elle montre un bouton lecture/pause, un bouton plein écran, et un bouton de fermeture.

Auparavant, ces boutons apparaissaient au centre de la vidéo, ce qui n’offrait pas une expérience utilisateur confortable, car il fallait recouvrir une partie du contenu avec le doigt, ce qui gênait l’affichage des médias. Vous pouvez voir le nouveau design du mode image dans l’image dans la capture d’écran ci-dessous :

Android lui-même a intégré un mode d’image dans l’image analogue, bien qu’elle ait été limitée et que peu d’applications aient profité de la fonctionnalité, et elle a également été brièvement limitée aux abonnés YouTube Premium. Twitch l’a également mis en œuvre, bien que de nombreuses autres applications tierces ne disposent toujours pas de cette fonctionnalité.

La nouvelle fonctionnalité d’image dans l’image est disponible dans la dernière mise à jour bêta de WhatsApp, et l’auteur de XDA Developers a été en mesure d’obtenir la fonctionnalité activée en utilisant la version bêta 2.21.22.3 de WhatsApp.

Uniquement sur la bêta à l’heure actuelle

La nouvelle fonctionnalité n’est pas actuellement disponible dans la version publique et stable de WhatsApp, et vous devrez utiliser la version bêta afin de profiter de ladite fonctionnalité.

WhatsApp travaille dur, et la société travaille actuellement sur plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que les sauvegardes chiffrées de bout en bout, l’offre de sauvegardes dans le cloud sur différentes plateformes et services, et plus encore.