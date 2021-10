Huawei lance le nova 9 comme un rival du Pixel 6 avec un problème

Après les géants Apple, Google ou encore Samsung, Huawei a dévoilé son dernier smartphone de milieu de gamme pour le marché mondial lors d’un événement à Paris. Baptisé Huawei nova 9, le smartphone dispose d’un grand nombre de spécifications haut de gamme généralement vues sur un flagship. Le smartphone a d’abord été présenté en Chine au début de l’année et a maintenant fait son chemin vers les marchés internationaux.

Huawei commercialise le nova 9 auprès de la « jeune génération ». La société affirme que le nova 9 va « susciter de nouvelles inspirations » parmi la jeune génération et lui permettre de « créer de nouvelles possibilités pour les utilisateurs lorsqu’ils enregistrent les moments de leur vie ». Outre le nova 9, Huawei a également présenté aujourd’hui en Europe sa Watch GT3, qui permet les appels Bluetooth et plus de 100 séances d’entraînement.

À l’avant du Huawei nova 9 se trouve le magnifique écran OLED de 6,57 pouces aux bords incurvés. Il a une résolution full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels (ratio 19.5:9) et prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Pour rendre l’affichage plus fluide et plus rapide, Huawei a également intégré un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz dans l’appareil. L’écran est doté d’un trou en haut pour loger la caméra frontale.

Le Huawei nova 9 est équipé du chipset Snapdragon 778G de Qualcomm. Ce dernier a été introduit plus tôt cette année, et il ne dispose pas de la 5G mais uniquement le réseau 4G LTE. Le chipset possède 4 cœurs ARM Cortex-A78 à haute performance cadencés à 2,42 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A55 de moyenne performance cadencés à 1,8 GHz. Il est soutenu par le GPU Adreno 642 L. Pour garder tout au frais, le smartphone est équipé du système VC Liquid Cooling et du graphène.

Le Huawei nova 9 dispose de 8 Go de RAM et de 128/256 Go de mémoire interne, selon le modèle acheté. Le smartphone est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 300 mAh. Elle va offrir un support à la charge rapide SuperCharge qui va jusqu’à 66 W. Ce qui est intéressant, c’est que Huawei fournit le chargeur et un câble USB-C dans la boîte.

Focus sur la photo

En termes d’optique, le Huawei nova 9 dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière. Le capteur primaire est la « caméra ultra vision » de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,9. Il est associé à un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels (ouverture f/2,2), un capteur de profondeur de 2 mégapixels (ouverture f/2,4) et un capteur macro de 2 mégapixels (ouverture f/2,4). Il prend en charge l’enregistrement vidéo 4K à 60 fps et la vidéo au ralenti à 960 fps en 720 p. En outre, le nova 9 est doté de la technologie de stabilisation AIS de Huawei. Destiné à un public plus jeune, le Huawei nova 9 propose également un certain nombre de « modes de capture », comme le mode Vlog, le mode Story Creator, l’ultra Snapshot, etc.

À l’avant du nova 9 se trouve la caméra frontale de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,0. Elle se trouve dans l’écran poinçonné. Tout comme la caméra arrière, la caméra avant prend également en charge le mode Vlog et le mode Story Creator, en plus des autres modes. Et après qu’une photo est prise, elle passe par XD Fusion Engine et AI Snapshot qui améliorent la qualité de l’image.

La fonction d’enregistrement continu avant/arrière permet aux utilisateurs de basculer entre les deux caméras et de « capturer leur story dans un seul fichier vidéo ». Une autre fonction appelée enregistrement vidéo à double vue permet aux utilisateurs d’enregistrer simultanément à partir des deux caméras.

Android, mais pas les applications Google

Si l’absence de la 5G est une problématique pour certains, un problème encore plus important est que si le nova 9 fonctionne sous Android (avec la surcouche EMUI 12 de Huawei), il n’a pas accès au Google Play Store ou aux applications de Google — c’est étrange qu’il ne soit pas lancé avec Harmony OS. Aucune des deux versions d’Android n’a accès aux applications Google, donc cela n’a pas vraiment d’importance, mais il semble que Huawei pourrait adopter une stratégie consistant à utiliser EMUI, plus familier en Occident, et Harmony OS pour la Chine.

L’appareil sera disponible en trois coloris : Starry Blue et Noir. Le Huawei nova 9 est proposé à partir de 499 € pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui et sera mis en vente à partir du 2 novembre. Notez qu’en précommandant le smartphone avant le 29 octobre, vous bénéficierez d’une remise de 50 euros et une paire d’écouteurs Huawei FreeBuds Pro – d’une valeur de 200 euros.