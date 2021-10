Apparemment, l’encoche dans la gamme de MacBook est là pour perdurer

Ce qui était au départ une possible blague s’est avéré être vrai. Les derniers modèles MacBook Pro de 14 pouces et MacBook Pro de 16 pouces sont arrivés avec une encoche lors du dernier événement Unleashed d’Apple. En effet, ce changement permet à Apple de livrer un nouvel ordinateur portable avec des bords d’écran plus minces. De plus, il semble qu’Apple prévoit d’inclure une encoche dans la prochaine itération du MacBook Air qui arriverait l’année prochaine.

Il semble que les utilisateurs d’Apple devront apprendre à aimer l’encoche, car il semble que le géant à la pomme croquée ne prévoit pas de s’en débarrasser. Les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont les derniers produits Apple à inclure cette caractéristique dans leur design, et apparemment, la prochaine itération de l’ordinateur portable le plus léger d’Apple suivra.

Les dernières informations de Ty98 suggèrent que le MacBook Air 2022 adoptera également l’encoche. C’est la même personne qui a mentionné que les nouveaux ordinateurs portables Pro d’Apple incluraient ce changement de design.

En outre, il suggère également que le nouvel ordinateur portable aura une meilleure apparence et sera plus mince, car le design actuel en forme de coin disparaîtrait au profit d’un nouveau concept qui fera la transition entre un arrière plus épais et un avant plus fin, ce qui permettrait un design « très rond et léger ».

D’autres rumeurs concernant le MacBook Air ont suggéré qu’Apple était en train de concevoir une version plus fine et plus légère de la machine, avec des bords plus fins que le modèle actuel. Il devrait être doté d’un écran Mini-LED de 13 pouces, de plusieurs options de couleur et d’une version actualisée de la puce M1.

De simples rumeurs

Nous avons déjà vu quelques rendus de design possibles des nouveaux modèles MacBook Air, qui semblent aller de pair avec tout ce que nous avons vu pendant l’événement de septembre d’Apple. Néanmoins, vous devrez être très prudent quant aux rumeurs que vous choisissez de croire. Rappelez-vous que les précédentes fuites suggéraient que nous pourrions obtenir plus d’options de couleurs, un cadre blanc autour de l’écran, et des touches blanches.

Selon les informations actuelles, le MacBook Air devrait apparaître en 2022, au lieu de fin 2021.