Le MacBook Pro 2021 a une hideuse encoche, en voici la raison

Lors de son événement matériel « Unleashed » du 18 octobre, Apple a surpris tout le monde en lançant une nouvelle gamme de MacBook Pro 2021 avec une encoche analogue à celle de l’iPhone en haut de l’écran. Les derniers modèles MacBook Pro sont équipés d’écrans Mini-LED et de puissantes puces M1 Pro et M1 Max sous le capot.

Pour en venir à l’encoche, un simple coup d’œil à la découpe en haut de l’écran devrait inciter les utilisateurs à se poser une question évidente : l’encoche du MacBook Pro est-elle compatible avec Face ID ?

Eh bien, malheureusement, ce n’est pas le cas. Oui, l’énorme encoche sur les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces ne prend pas en charge Face ID. Bien qu’il semble y avoir assez d’espace pour incorporer les composants liés à Face ID, y compris le projecteur de points, l’illuminateur de flux et la caméra infrarouge. Apple a fait l’impasse sur son système d’authentification biométrique faciale à bord des nouveaux modèles de MacBook Pro.

Alors, quel est le but de l’encoche, vous demandez-vous ? Eh bien, selon Apple, elle sert deux objectifs. Premièrement, l’encoche permet à la société d’offrir aux utilisateurs davantage de surface d’écran dans le même châssis que le MacBook Pro de la précédente génération. Vous avez maintenant des bords plus fins en haut et la barre de menu va maintenant remplir en permanence l’espace autour de l’encoche.

Deuxièmement, comme les utilisateurs travaillent depuis leur domicile et participent plus que jamais à des appels vidéo, Apple a amélioré la caméra intégrée dans l’encoche. « Le nouveau MacBook Pro est équipé d’une caméra FaceTime HD 1080p — la meilleure jamais intégrée à un ordinateur portable Mac — doublant la résolution et les performances en basse lumière », explique le géant de Cupertino dans son article de blog. De plus, le nouveau système de caméra utilise le Neural Engine et le puissant ISP sur les puces M1 Pro et M1 Max pour le calcul des fonctions photo et vidéo. La nouvelle caméra FaceTime 1080p capte désormais davantage de lumière et les améliorations logicielles rendent les vidéos plus nettes et offre des tons de peau naturels.

Pourquoi Face ID sur le MacBook Pro aurait pu changer la donne ?

J’aurais aimé voir Apple inclure le système de caméra Face ID TrueDepth comme sur les iPhone sur les nouveaux MacBook Pro. Cela aurait permis deux fonctionnalités. La première, une sécurité renforcée avec la nouvelle fonction de réveil rapide sur les Mac. Le géant de Cupertino pourrait utiliser la puissance de ses puces M1 Pro et M1 Max pour offrir une expérience de déverrouillage intuitive à ses utilisateurs.

Oui, si Face ID était intégré à l’encoche du MacBook Pro, il suffirait de soulever le couvercle de l’ordinateur portable pour assister à son déverrouillage sans aucun souci. Pas besoin de saisir des codes PIN, des mots de passe ou d’appuyer avec le doigt sur le bouton d’alimentation Touch ID. Face ID sur Mac aurait rivalisé avec la fonctionnalité Windows Hello basée sur l’IR que Microsoft propose depuis longtemps sur son OS de bureau.

Deuxièmement, la présence de Face ID sur le nouveau MacBook Pro aurait permis une expérience de paiement sans faille pour les utilisateurs. Tout comme sur l’iPhone, vous pourriez appuyer deux fois sur une certaine touche, regarder l’écran pour que le Face ID dans l’encoche scanne votre visage, et d’effectuer des achats d’applications ou des paiements en ligne. Oui, comme vous le savez peut-être, Apple permet aux développeurs d’ajouter le support d’Apple Pay à leurs sites Web. Vous pouvez déjà utiliser le capteur Touch ID pour effectuer des paiements en ligne. Et bien, il aurait été remplacé par le système Face ID pour une expérience encore plus transparente.

Donc oui, cela semble être une opportunité manquée, surtout avec l’encoche assez importante présente sur les derniers MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Pensez-vous qu’Apple aurait dû ajouter l’authentification biométrique Face ID sur le MacBook Pro ?