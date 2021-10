La chiffonnette à 25 euros d’Apple semble être épuisée

Eh bien, voici une surprise. Si vous ajoutez le logo Apple à quoi que ce soit, beaucoup de gens pensent que vous pouvez également augmenter considérablement le prix par rapport à des produits analogues sans le logo Apple. Apple a récemment organisé un événement au cours duquel elle a présenté de nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro de 14 pouces et de 16 pouces et des écouteurs AirPods, ainsi que des changements de couleur pour son enceinte connectée HomePod Mini.

Parallèlement aux derniers modèles de MacBook Pro, Apple a également lancé une chiffonnette en microfibre « haut de gamme » pour ses appareils. Bien que la chiffonnette ait l’air premium, Apple la vend à un prix très élevé de 25 euros.

Oui, vous avez bien lu ! Le géant de Cupertino vend un simple morceau de tissu en microfibre à un prix extravagant. Et, elle est déjà en rupture de stock jusqu’à mi-décembre. Quelques heures à peine après son arrivée sur la boutique, la chiffonnette était déjà livrée dans un délai de 3 semaines. Mais quelques jours plus tard, ce délai est passé à deux ou trois mois, les clients qui commandent devant maintenant recevoir l’article entre le 20 décembre et le 17 janvier. Soit Apple a été submergée par les commandes de cette chiffonnette, soit elle n’en a pas fabriqué beaucoup au départ et les fans se sont arrachés rapidement.

La chiffonnette est actuellement répertoriée sur le site officiel d’Apple avec une étiquette « Nouveau », ce qui indique qu’elle a récemment été lancée. Et non, pour que les choses soient claires, vous ne recevrez pas un paquet de chiffonnettes en microfibres, mais une seule chiffonnette pour ce prix.

Apple affirme que la chiffonnette est spécialement conçue pour nettoyer les écrans de ses produits. La société a même partagé une liste de produits qui sont « compatibles » avec la chiffonnette. Il s’agit d’appareils allant des iPhone, iPad et Mac aux iPod, aux modèles d’Apple Watch et au Pro Display XDR. Cliquez sur « Compatibilité » sur la page de l’Apple Store, et la liste s’élargit considérablement pour inclure à peu près tous les produits Apple auxquels vous pouvez penser.

« Matériau non abrasif doux au toucher »

Pour ce qui est de l’aspect de la chiffonnette d’Apple, il s’agit d’un chiffon haut de gamme de couleur blanche. Il y a également un logo Apple dans le coin inférieur droit du chiffon, qui est à peine visible de loin. Selon la description du produit, elle est fabriquée à partir d’un « matériau non abrasif doux au toucher », et nettoie n’importe quel appareil Apple, y compris le verre nano‑texturé, « façon efficace et sûre ».

Cependant, le look ne justifie pas le prix super-premium du produit. Vous pouvez acheter un chiffon en microfibres analogue dans toutes les boutiques à 1/10e de son prix et il nettoiera vos appareils de la même manière. Ainsi, payer 25 euros pour un chiffon en microfibres semble un peu exagéré pour tout consommateur sur le marché.