Les MacBook Pro MX1 d’Apple dotés d’une encoche ?

Une rumeur de dernière minute s’est répandue sur la toile, affirmant que les futurs MacBook Pro M1X d’Apple seront dotés d’une encoche analogue à celle de l’iPhone. Cependant, ne la prenez pas trop au sérieux, car cette rumeur n’est probablement pas vraie. En fait, elle n’a même pas de sens.

Comme NotebookCheck l’a rapporté, il y a eu un afflux de rumeurs autour de la gamme Mac au cours des derniers jours, et certaines d’entre elles sont tout simplement folles. Les spéculations vont bon train en raison de l’événement Apple « Unleashed » qui aura lieu lundi, mais la rumeur la plus folle est peut-être que les nouveaux MacBook Pro auront une encoche sur l’écran.

Mais selon toute vraisemblance, cela n’arrivera pas, car il n’y a vraiment aucune raison pour cela. L’iPhone possède une encoche pour loger le capteur infrarouge de la technologie Face ID. La seule raison pour laquelle Apple déciderait d’inclure une encoche sur le Mac serait pour cette fonctionnalité Face ID, qui n’est pas attendue sur les appareils Mac avant au moins un an. L’écran rectangulaire des deux côtés de l’encoche serait utilisé pour afficher des informations supplémentaires à l’utilisateur avec la barre de menu de macOS affichée en dessous.

Bien sûr, il y a d’autres problèmes logistiques. L’encoche est une fonctionnalité qui est décriée par beaucoup, surtout si l’on considère que tous les principaux concurrents d’Android l’ont abandonnée depuis. Alors, pourquoi l’apporter au Mac alors qu’il n’en a pas besoin ?

La rumeur provient en grande partie de l’utilisateur de Reddit U/NickXiao, qui a écrit un long post sur certaines potentielles caractéristiques des derniers MacBook. Sa première ligne montre à quel point la rumeur est crédible. Elle se lit comme suit : « Avant de vous donner toutes ces informations, je dois être honnête : toutes sont des informations de seconde ou même de troisième main, car je n’ai pas de sources moi-même… ».

D’autres informations crédibles ?

Pas vraiment convaincant. Le reste de la publication comprend des rumeurs plus courantes (et plus crédibles) sur les écrans Mini-LED, la technologie ProMotion, une refonte du design, et davantage de ports.

Les autres rumeurs incluent une zone de clavier entièrement noire (au lieu des seules touches), des ventilateurs plus grands et un châssis plus épais. L’encoche supposée logerait une webcam 1080p, des capteurs TrueTone et un réseau de microphones. Cependant, il est difficile de comprendre pourquoi une encoche serait nécessaire pour ces éléments.

Autrement dit, il y a peu de raison de croire que nous verrons l’encoche sur la nouvelle gamme de MacBook Pro. Néanmoins, il y a beaucoup de grandes choses à attendre de l’événement d’Apple de ce soir. Il ne nous reste plus qu’à attendre et à voir.