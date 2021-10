Qu’est-ce que le Métaverse de Facebook ? Le nouveau monde virtuel expliqué

Facebook prépare une nouvelle idée extrêmement ambitieuse, et je vous pardonnerais de penser que cela ressemble à un charabia de science-fiction. Je parle du Métaverse (ou encore Métavers) à venir, une évolution des traditionnels médias Internet vers quelque chose d’entièrement différent. Franchement, tout cela semble un peu compliqué. Qu’est-ce qu’un Métaverse ? Et pourquoi est-ce si important pour l’équipe de Facebook ?

Techniquement parlant, le Métaverse de Facebook est une nouvelle collection d’espaces virtuels offrant une autre façon de s’adonner aux activités courantes sur Internet. Il est présenté, comme son nom l’indique, comme une sorte d’univers conscient de lui-même à l’intérieur d’un autre. On pourrait l’appeler une version de l’Internet en réalité virtuelle, mais ce ne serait pas tout à fait exact.

Facebook elle-même fournit ce bref résumé de ce que le Métaverse est censé être :

Le « Métaverse » est un ensemble d’espaces virtuels où vous pouvez créer et explorer avec d’autres personnes qui ne se trouvent pas dans le même espace physique que vous

Bien sûr, c’est un peu simplifié à l’extrême. En réalité, l’objectif final — l’itération finale — du Métaverse semble sortir de la science-fiction. Cela n’a rien d’étonnant : les amateurs de science-fiction reconnaîtront sans doute cette expression dans le roman Snow Crash, écrit par Neal Stephenson en 1992. Le Métaverse y est présenté comme un espace virtuel partagé qui succède à l’Internet lui-même.

Pourrait-il s’agir de l’avenir de l’Internet ?

Le concept de base du Métaverse est basé sur l’utilisation de l’Internet d’une nouvelle manière. Nous vivons généralement les communications, les vidéos, les informations, etc. à travers le cadre d’un écran, d’un smartphone ou d’un autre dispositif doté d’un écran. La technologie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée offre la possibilité de présenter ces activités d’une manière immersive qui n’implique pas une expérience intrinsèquement bidimensionnelle.

Voyez-le de cette façon : vous pouvez parler à un ami en ligne par le biais de messages, de sons ou de vidéos. Ou, en utilisant un casque de réalité virtuelle, vous pouvez avoir une conversation en face à face dans un environnement simulé. C’est le genre d’idée que le Métaverse cherche à concrétiser. La technologie informe l’échange ; le support est le message.

Dans une interview accordée à The Verge, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, déclare que le Métaverse est « un environnement persistant et synchrone où nous pouvons être ensemble, qui, je pense, ressemblera probablement à une sorte d’hybride entre les plateformes sociales que nous voyons aujourd’hui, mais un environnement dans lequel vous êtes incarné ».

Pas nécessairement de la réalité virtuelle

Bien sûr, il ne s’agit pas nécessairement de réalité virtuelle. Ce n’est pas nécessairement de la réalité augmentée, ni même de la 3D. Bien qu’il s’agisse d’un concept familier, l’objectif ultime est une nouvelle réalité alternative (et pour l’instant totalement inconnue). C’est pourquoi Facebook bouleverse sa structure, change de nom et recrute plus de 10 000 personnes pour aider à donner vie à ce projet extrêmement ambitieux.

Les comparaisons avec le Métaverse de Snow Crash, l’Oasis de Ready Player One ou même des jeux comme Second Life seront inévitables. Nous nous rabattons sur les comparaisons avec la science-fiction et le fantastique parce que réimaginer l’Internet est pour le moins difficile. Pourtant, ce Métaverse de la vie réelle est présenté comme un nouveau monde virtuel où la communication et la collaboration se déroulent dans des environnements persistants et simulés. En d’autres termes, il pourrait s’agir d’une nouvelle version de l’Internet pour une toute nouvelle génération d’utilisateurs.