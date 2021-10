Apple dévoile les nouvelles couleurs du HomePod mini toujours à 99 euros

Le lundi 18 octobre, lors de l’événement Unleashed diffusée depuis Cupertino, Apple a dévoilé un nouvel ensemble de couleurs pour le HomePod mini, afin de faciliter son intégration dans votre maison. Outre les options gris sidéral et blanc, vous pouvez désormais acheter l’appareil en bleu, jaune et orange. Il est toujours proposé à partir de 99 euros.

Bob Borchers d’Apple a ajouté : « le HomePod mini a un son incroyable, et avec l’accès à plus de 90 millions de chansons dans le catalogue mondial Apple Music et une intégration profonde avec vos appareils Apple, c’est l’enceinte connectée incontournable pour les utilisateurs d’iPhone ».

Les nouvelles enceintes auront des détails de couleur assortie partout, y compris la surface tactile teintée, la maille en tissu, les icônes de volume et le câble d’alimentation (non amovible).

Les nouveaux coloris ne sont pas les seuls changements à venir sur le HomePod mini, car Apple va étendre la capacité de reconnaître plusieurs utilisateurs à toutes les régions où l’enceinte connectée est disponible. Siri sera désormais en mesure de régler automatiquement le volume, de contrôler les Apple TV, de commander les appareils électroménagers avec une granularité accrue, et même d’utiliser Localiser pour trouver votre iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch ou AirTag égaré.

Et comme toujours, le constructeur a également souligné que la confidentialité est de la plus haute importance, et que « Hey Siri » est reconnu localement et que toute information envoyée aux serveurs Apple ne contient aucun facteur d’identification, et ne sera pas utilisée pour des publicités.

Un nouveau plan, Voice Plan

Outre le HomePod mini, l’événement nous a également permis de découvrir un nouvel abonnement à Apple Music, appelé Voice Plan, qui commence à 4,99 euros, et qui devient disponible aux côtés du Plan individuel à 9,99 euros et du Plan familial à 14,99 euros. Il permettra aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble de la bibliothèque Apple Music en utilisant uniquement l’assistant vocal, comme Siri.

En outre, le HomePod mini n’était pas le seul appareil basé sur l’audio dévoilé, car Apple a finalement présenté la troisième génération d’AirPods dont on parle depuis longtemps. Pour vous donner un petit aperçu, ils présentent un nouveau design qui les rend plus petits tout en améliorant sa batterie pour 6 heures d’écoute.