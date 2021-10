Comment commander et à quels prix les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces ?

Apple est monté sur scène hier soir lors de son événement Unleashed pour vanter les mérites de ses nouveaux MacBook Pro de 14 et MacBook Pro de 16 pouces. Mais bien sûr, le point le plus important pour presque tous les clients est le prix. Ces nouveaux MacBook Pro sont mis en précommande aujourd’hui et seront expédiés la semaine prochaine, mais combien vous coûtera chacun d’entre eux ? Cela dépend de ce que vous recherchez.

Pour les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, vous avez le choix entre cinq options de départ, et ces configurations peuvent être modifiées avant de passer à la caisse. Le moins que vous pouvez dépenser pour l’un de ces nouveaux MacBook Pro est de 2 249 euros, soit le prix de départ pour le modèle 14 pouces avec une puce Apple M1 Pro (CPU 8 cœurs, GPU 14 cœurs), 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage en SSD.

Si vous passez au M1 Pro à 10 cœurs, le prix de départ du MacBook Pro de 14 pouces sera de 2 749 euros. Il convient de noter que le MacBook Pro de 14 pouces à 10 cœurs est également livré avec un bloc d’alimentation USB-C de 96 W, contre 67 W pour le modèle de base, qui est également USB-C.

Du côté des options de 16 pouces, il y a trois configurations de départ à choisir. La première option du MacBook Pro de 16 pouces commence à 2 749 euros et vous permet d’acquérir un M1 Pro avec un CPU à 10 cœurs, un GPU à 16 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage en SSD. Au milieu, nous avons un modèle avec 1 To de stockage en SSD et toutes les spécifications du premier modèle de 16 pouces pour un prix de départ de 2 979 euros.

Enfin, le trio se termine par le seul MacBook Pro livré avec un M1 Max standard, avec un CPU 10 cœurs, un GPU 32 cœurs, 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD pour un prix de départ de 3 849 euros.

Jusqu’à 6 839 euros

Ce n’est certainement pas bon marché, bien qu’on peut imaginer que le modèle haut de gamme ne sera attrayant que pour ceux qui ont besoin d’une station de travail mobile. Les utilisateurs peuvent personnaliser chaque modèle en mettant à niveau le SoC (tous les modèles semblent prendre en charge la puce M1 Max), la RAM, l’espace de stockage, et même en ajoutant des logiciels pré-installés comme Final Cut Pro et Logic Pro, même si, bien sûr, les personnalisations feront encore augmenter le prix.

Si vous deviez personnaliser le MacBook Pro de 16 pouces M1 Max avec 64 Go de mémoire unifiée et 8 To de stockage, vous devriez débourser 6 839 euros, ce qui n’est pas un petit prix d’achat. Que vous ayez besoin d’un écran de 14 ou 16 pouces, tous les nouveaux modèles de MacBook Pro peuvent être précommandés dès aujourd’hui sur la boutique Apple et seront expédiés dès la semaine prochaine, même si certaines configurations prendront probablement plus de temps à être expédiées au fur et à mesure que les commandes seront passées.