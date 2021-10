La date de sortie de macOS Monterey et iOS 15.1 est fixée au 25 octobre

Lors de son événement « Unleashed » d’hier soir, Apple a annoncé de nouveaux modèles de MacBook Pro, les AirPods 3, les variantes de couleur du HomePod mini et le plan Apple Music Voice.

Dans les notes du communiqué de presse sur les AirPods 3, Apple a révélé la date de sortie des nouvelles mises à jour logicielles iOS 15.1, iPadOS 15.1 et macOS Monterey qui seront disponibles pour tous les utilisateurs le lundi 25 octobre. Le nouveau système d’exploitation dédié aux Mac, dans le prolongement de la version macOS Big Sur de 2020, apportera plusieurs améliorations importantes centrées sur la productivité.

Selon Apple, « les AirPods nécessitent des appareils Apple fonctionnant sous iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 ou macOS Monterey, tous disponibles sous forme de mises à jour logicielles gratuites la semaine prochaine ».

Parallèlement à l’annonce des dates de sortie, Apple a également publié les versions préfinales du logiciel, macOS Monterey Release Candidate, et iOS 15,1 Release Candidate pour les développeurs. La version RC du logiciel d’Apple est en grande partie la même que celle qui sera diffusée au grand public.

macOS Monterey apporte de nouvelles fonctionnalités au Mac. Le nouvel OS apporte des améliorations à FaceTime, SharePlay, Quick Notes, Shortcuts for Mac et Universal Control. Ce dernier permet aux utilisateurs de Mac de contrôler l’iPad à l’aide d’une seule souris et d’un seul clavier. Pour en savoir plus sur macOS Monterey et les fonctionnalités qu’il apporte au Mac, cliquez ici.

macOS Monterey est compatible avec les Macs suivants :

MacBook — 2015 et ultérieur

MacBook Air — début 2015 et ultérieur

MacBook Pro – début 2015 et ultérieur

Mac mini – fin 2014 et ultérieur

iMac — fin 2015 et ultérieur

iMac Pro – 2017 et ultérieur

Mac Pro – fin 2013 et ultérieur

iOS 15.1, une mise à jour majeure attendue

Quant à iOS 15.1, il s’agit d’une mise à jour majeure d’iOS 15. Elle réactive SharePlay et apporte un certain nombre d’autres améliorations telles que la prise en charge de la preuve de vaccination COVID-19 pour Apple Wallet et la prise en charge de la vidéo ProRes pour les modèles d’iPhone 13 compatibles. iOS 15.1 est compatible avec tous les iPhone fonctionnant sous iOS 15.

La date de sortie d’iOS 15.1 et de macOS Monterey étant désormais connue, allez-vous effectuer la mise à jour vers le dernier logiciel le jour de sa sortie ou allez-vous attendre les critiques ? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous !